Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Меми про росіян

Історія Гімну України

Догляд за волоссям

Скандал із Тищенком

Українці у Польщі

Зеленська про чоловіка
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

У Туркменістані заборонили ботокс, нарощені вії та накладні нігті

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 18:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За порушення постанови ввелися штрафи та арешти. Відомо, що у країні порушують права жінок на постійній основі. Подробиці – у матеріалі
Жінкам у Туркменістані заборонили користуватися величезною кількістю бьюті-послуг
Жінкам у Туркменістані заборонили користуватися величезною кількістю бьюті-послуг / Фото: Колаж: Сьогодні

У Туркменістані жінкам заборонили робити "уколи краси" та інші б'юті-процедури. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними журналістів, під заборону потрапили уколи ботоксу, контурна платика, нарощування вій, збільшення губ, а також використання накладних нігтів.

Реклама

Якщо майстри, салони краси і самі їхні клієнтки все-таки вирішать робити ці процедури, їм доведеться сплатити штрафи. Їхні розміри становлять від 4 до 8 тисяч гривень. Також передбачено арешт до 15 діб.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що правоохоронні органи вже ходять по салонам краси, повідомляючи про нові правила.

Поки що причина такої заборони невідома. Влада не надає відповідні документи.

Реклама

Варто знати, більшість населення Туркменії становлять мусульмани (89-90 %). Усі релігійні конфесії перебувають під жорстким контролем влади. Міжнародні організації неодноразово заявляли про тотальне порушення прав людини в країні.

Що стосується прав жінок, у грудні 2017 року в Туркменістані був прийнятий закон про заборону водіння автомобіля жінками, а вже в 2018 році органи стали вилучати права водія у жінок.

Раніше ми розповідали, що афганські жінки запустили флешмоб проти режиму талібів.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Коли краще покинути свій будинок
Поради експертів
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен знати кожен
Історія порятунку
Читати
Мода та війна
Андре Тан запустив sustainable-бренд одягу
Дивитись!
Безкоштовно
Медична допомога
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти