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Безумные шляпники: как прошел пасхальный парад в Нью-Йорке

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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18 апреля, 15:53
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Жители Нью-Йорка провели модный пасхальный парад шляп с участием мужчин в цветочных головных уборах, собак в стильных нарядах, а также не обошлось и без месседжем в поддержку Украины
Парад шляп в Нью-Йорке
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 17 апреля, католики во всем мире праздновали пасхальное воскресенье. В честь христианского праздника, в Нью-Йорке прошел традиционный парад шляп. Жители Манхэттена устроили невероятное шествие в модных пасхальных шляпках.

Жители города в экстравагантных нарядах собрались недалеко от собора Святого Патрика на Пятой авеню. Среди участников события можно было увидеть красивого бородатого мужчину в элегантном персиковом наряде, также участницу в удивительном желто-черном наряде, созданном как дань уважения японской художнице Яёи Кусаме.

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Парад шляп в Нью-Йорке
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS

Одна из участниц парада выбрала наряд в цветах флага Украины, а на голову надела венок.

Парад шляп в Нью-Йорке
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS

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Еще одна использовала в своем наряде подсолнух, а главный месседж был нанесен на футболку – призыв вооружить украинских военных.

Парад шляп в Нью-Йорке
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS

Судя по нарядам, участников вдохновил приход долгожданной весны, творчество и любовь к жизни. Основу образов составляли нежные цветы.

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Парад шляп в Нью-Йорке
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS

Многие люди умудрились переодеть и своих домашних любимцев – собаки красовались в нарядах наравне с их хозяевами.

Парад шляп в Нью-Йорке
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS

Смотрите невероятные фото парада шляп.

Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке | Фото: REUTERS
Парад шляп в Нью-Йорке / Фото: REUTERS
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Ранее мы рассказывали, что в Туркменистане запретили ботокс, наращенные ресницы и накладные ногти

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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