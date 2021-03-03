Неймовірна знахідка у старому домі здивувала будівельника (фото)

Він записав відео в TikTok і розповів про всі подробиці

35-річний будівельник з Единбурга (Шотландія) Крег Херріган разом з колегою робив ремонт у приватному будинку і виявив під підлогою сюрприз – послання і пляшку віскі.

У посланні було сказано: "Джек і Мей жили тут із трьома дітьми і собакою. Ремонт на кухні зробили у квітні і травні 2001 року. Всього вам найкращого й випийте за нас!". Біля записки лежала пляшка віскі.

Крег записав у TikTok відео і розповів, що це одна з найнезвичніших знахідок, які йому траплялися.

"Ми знаходимо багато різних речей: пачки з-під сигарет, упаковки від солодощів. Найбільше мені подобається знаходити газети. Їх досі можна прочитати", – пояснив він.

Чоловік передав записку і пляшку господині будинку.

"Я покликав клієнтку, щоб показати знахідку. Вона сказала, що це старий будинок її батьків, а записку написав її батько", – додав Херріган.

Нагадаємо, Джорджія Вокер і Джеймс Морріс із англійського міста Малверн робили ремонт у старому будинку, який придбали в 2017 році, й несподівано відкрили таємницю вісімдесятирічної давності. Британці знайшли листи, датовані 1943 роком.

До того ж, випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

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