Неймовірна знахідка у старому домі здивувала будівельника (фото)
Він записав відео в TikTok і розповів про всі подробиці
35-річний будівельник з Единбурга (Шотландія) Крег Херріган разом з колегою робив ремонт у приватному будинку і виявив під підлогою сюрприз – послання і пляшку віскі.
У посланні було сказано: "Джек і Мей жили тут із трьома дітьми і собакою. Ремонт на кухні зробили у квітні і травні 2001 року. Всього вам найкращого й випийте за нас!". Біля записки лежала пляшка віскі.
Крег записав у TikTok відео і розповів, що це одна з найнезвичніших знахідок, які йому траплялися.
"Ми знаходимо багато різних речей: пачки з-під сигарет, упаковки від солодощів. Найбільше мені подобається знаходити газети. Їх досі можна прочитати", – пояснив він.
@ hooserice88
Carrying out essential work! Great find. Not sure I would drink it tbh. ## fyp ## drink ## whisky ## scotland ## scottish ## wrenkitchen ## VideoSnapChallengeoriginal sound – Craig Harrigann
Чоловік передав записку і пляшку господині будинку.
"Я покликав клієнтку, щоб показати знахідку. Вона сказала, що це старий будинок її батьків, а записку написав її батько", – додав Херріган.
Нагадаємо, Джорджія Вокер і Джеймс Морріс із англійського міста Малверн робили ремонт у старому будинку, який придбали в 2017 році, й несподівано відкрили таємницю вісімдесятирічної давності. Британці знайшли листи, датовані 1943 роком.
До того ж, випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.
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