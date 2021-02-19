Люди масово роблять фотки на Марсі. Як за одну хвилину отримати свій знімок

Ми теж не втрималися і зробили кілька знімків

18 лютого американський ровер Perseverance ("Наполегливість") успішно приземлився на Марсі й передав на Землю перші чорно-білі світлини з поверхні Червоної планети. Безумовно, вони моментально розійшлися по соцмережах і навіть стали мемом.

NASA дуже добре підготувалося до посадки і, щоб підігріти інтерес публіки, ще у липні 2020 року представило інтерактивні функції, пов'язані з новим марсоходом: агентство створило маски для соцмереж, запропонувало відправити на сусідню планету імена людей, надруковані на мікрочіпі, а також запустило фотокабіну – генератор зображень з шаблонами.

До речі, щоб зробити свій знімок, потрібно зайти на сайт Mars Perseverance Photo Booth, обрати фотографію у верхньому меню (Upload Image), обрати фон – у нижньому (Choose a Background), а потім завантажити світлину (Download Your Photo).

Знімки, зроблені у фотокабіні, знову почали з'являтися у соцмережах після того, як Персі (винахідники так називають Perseverance) здійснив посадку в кратері Езеро на Марсі.

Зізнаємося, ми теж не втрималися

Редактор проєкту "Фаново" Володимир Грисюк

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Нагадаємо, раніше космічний зонд "Аль-Амаль" першої марсіанської місії ОАЕ передав на Землю зображення, зняте ним з орбіти Марса.

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