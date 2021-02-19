Перші фото "Персеверанса" на Марсі спровокували смішний флешмоб
Ці знімки моментально стали приводом для жартів у соцмережах
Американський ровер Perseverance ("Наполегливість") пізно увечері 18 лютого успішно сів у кратері Езеро на Марсі.
Вхід в атмосферу, скидання швидкості та посадка відбувалися в автоматичному режимі близько семи хвилин – розробники називають їх "сімома хвилинами жаху". А радіосигнали досягають Землі з затримкою у 11 хвилин. Весь цей час ми не знали, що відбувається з Perseverance. Однак місія закінчилася успішно!
Персі (так винахідники називають Perseverance) вже відправив на Землю перші фото з Червоної планети. Треба сказати, ці чорно-білі кадри моментально стали приводом для жартів й спровокували появу цілого флешмобу в соціальних Мережах.
Ось же вони. Перший кадр:
Другий. З іншого ракурсу:
Після посадки ровер відзвітував: "Наполегливість приведе вас куди завгодно".
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Нагадаємо, раніше космічний зонд "Аль-Амаль" першої марсіанської місії ОАЕ передав на Землю зображення, зняте ним з орбіти Марса.
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