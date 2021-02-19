Перші фото "Персеверанса" на Марсі спровокували смішний флешмоб

Ці знімки моментально стали приводом для жартів у соцмережах

Американський ровер Perseverance ("Наполегливість") пізно увечері 18 лютого успішно сів у кратері Езеро на Марсі.

Вхід в атмосферу, скидання швидкості та посадка відбувалися в автоматичному режимі близько семи хвилин – розробники називають їх "сімома хвилинами жаху". А радіосигнали досягають Землі з затримкою у 11 хвилин. Весь цей час ми не знали, що відбувається з Perseverance. Однак місія закінчилася успішно!

Персі (так винахідники називають Perseverance) вже відправив на Землю перші фото з Червоної планети. Треба сказати, ці чорно-білі кадри моментально стали приводом для жартів й спровокували появу цілого флешмобу в соціальних Мережах.

Ось же вони. Перший кадр:

Фото: Twitter | NASA Persevere

Другий. З іншого ракурсу:

Фото: Twitter | NASA Persevere

Після посадки ровер відзвітував: "Наполегливість приведе вас куди завгодно".

Під історичними світлинами почалась творчість креативних користувачів Twitter.

Ілон Маск щасливий.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Ви шукаєте життя на Марсі? От воно: "Привіт! Як справи?"

Це актор Метт Деймон. Він зіграв головну роль у фільмі "Марсіанин"

Фото: Twitter | NASA Persevere

Американський сенатор Берні Сандерс став головним мемом у день інавгурації Президента США Джо Байдена. Тепер його популярність досягла космічних масштабів.

Фото: Twitter | NASA Persevere

А це всім нам знайома вчителька фізики у середній школі.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Перший турист на Марсі. У пошуку таксі і пристойного готелю.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Ось і готель: "Вітаємо вас на Марсі".

Фото: Twitter | NASA Persevere

Відпочинок після виснажливого перельоту.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Так, хвилиночку. А що тут робить малюк Йода?

Фото: Twitter | NASA Persevere

Несподіваний поворот.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Це фото могло би вперше реально підірвати Мережу.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Гра з тінню. На жаль, на Марсі немає динозаврів.

Фото: Twitter | NASA Persevere

"Як це починалося і чим закінчилося".

Фото: Twitter | NASA Persevere

Бонус! Без Джона Траволти сьогодні ніяк.

Нагадаємо, раніше космічний зонд "Аль-Амаль" першої марсіанської місії ОАЕ передав на Землю зображення, зняте ним з орбіти Марса.

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