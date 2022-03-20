Найкращі меми тижня: пташині лабораторії та як Кадиров Бандеру шукав

Зібрали найкращі жарти із соцмереж про спроби кадировців знайти головного націоналіста України – Степана Андрійовича Бандеру, а також безліч інших

Найкращі меми тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Курйози, що трапляються в Україні з російськими окупантами вражають нас щодня. Дурниці, які вони говорять чи роблять, дивують та змушують сміятися. Жартом тижня, безумовно, стала заява глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова про головне завдання його терористів – знайти і вбити Степана Бандеру.

Неймовірним звучать і заяви про пташині лабораторії. Російські пропагандисти стверджують, що українці заражають птахів різними вірусами, а потім вчать їх розносити біозброю на територію РФ. Особливо ж українців насмішили заяви на російських телеканалах про те, як наші співгромадяни ховаються у метро у Львові та Одесі.

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Погодьтеся, у 21-му столітті, яке називають віком технологій, з абсолютною доступністю інформації, почути подібні речі просто неймовірно. Але це стало нашою реальністю.

Пережити ж страхіття війни, яку розв'язала Росія на території нашої країни в спробах насадити пропутинський режим, нам допомагає і гумор. Ми намагаємося хоч трохи сміятися та посміхатися.

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Дивіться найкурйозніші меми тижня, які вразили нас.

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