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Лучшие мемы недели: птичьи лаборатории и как Кадыров Бандеру искал

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20 марта, 13:00
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Собрали лучшие шутки из соцсетей о попытках кадыровцев найти главного националиста Украины – Степана Андреевича Бандеру, а также множество других
Лучшие мемы недели
Лучшие мемы недели / Фото: Коллаж: Сегодня

Курьезы, которые случаются в Украине с российскими оккупантами впечатляют нас каждый день. Глупости, которые они говорят или делают, заставляют удивляться и смеяться. Главной тупостью недели, безусловно, стало заявление Рамзана Кадырова о главной задаче его террористов – найти и убить Степана Бандеру.

Невероятно звучат и заявления о птичьих лабораториях. Российские пропагандисты утверждают, что украинцы заражают птиц разными вирусами, а потом учат их разносить заболевания по территории РФ. Особенно же украинцев насмешили заявления на российских телеканалах о том, как наши сограждане прячутся в метро во Львове и Одессе.

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Согласитесь, в 21-м веке, который называют веком технологий, с абсолютной доступностью информации, услышать подобные вещи просто невероятно. Но, это стало нашей реальностью.

Пережить же все ужасы войны, которую развязала Россия на территории нашей страны в попытках насадить пропутинский режим, нам помогает и юмор. Мы стараемся хоть немножко смеяться и улыбаться.

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Смотрите самые курьезные мемы недели, которые впечатлили нас.

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Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

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