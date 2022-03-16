Про курйози русні в Україні: патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом

Добірка крутих картинок від Max Moshkovsky, після перегляду яких починає розпирати гордість за нашу армію

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Війна в Україні назавжди змінила кожного українця. Але чого точно русні у нас не відібрати, то це почуття гумору. Раніше ми ділилися іронічними картинками про нове життя "великої росії", а тепер пропонуємо оцінити найкрутіші ілюстрації Max Moshkovsky.

Погодьтеся, ніщо так не піднімає настрій, як принижений москаль, що отримав триндюлей. Особливо ми любимо сміятися з безглуздого путінського зброду, що загубився по квитку в один кінець на нашій вільній і гордій землі. Ну кажеш: фашист, не йди сюди – тут на тебе чекає смерть! Однак лізуть і лізуть. Тому й одержують. І так буде з кожним, хто зазіхне на нашу суверенну державу.

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Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

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Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

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Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патріотичні ілюстрації про війну, які заряджають оптимізмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

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