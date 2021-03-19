Лимузин с невестой загорелся по дороге на свадьбу: шокирующее видео

Водитель остановил машину и высадил пассажиров на обочине

Многие девушки мечтают об идеальной свадьбе, но американской невесте из Лас-Вегаса тотально не повезло. Ее лимузин внезапно загорелся по дороге к свадебной часовне. Соответствующее видео появилось на странице телеканала KTNV 13 Action News в Twitter.

Невеста утверждает, что по дороге она почувствовала запах гари, затем из-под водительского сиденья пошел дым. Водитель остановил машину и высадил пассажиров, одетых в праздничные наряды, на обочине.

Видео: twitter.com/KTNV

К приезду пожарных интерьер лимузина охватило пламя. Причина возгорания не установлена. Участники поездки не пострадали и добрались до часовни на другой машине.

Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming также появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье.

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Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.

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