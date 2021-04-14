У Голлівуді знімуть ремейк "Іронії долі". Женя Лукашин і Надя заговорять англійською

Російський режисер Марюс Вайсберг зніме голлівудську адаптацію знаменитої комедії Ельдара Рязанова. Головні ролі виконають молоді актори Емма Робертс і Томас Манн

У США готуються до зйомок рімейка культової комедії Ельдара Рязанова "Іронія долі, або з легким паром!", зірка якої, Андрій Мягков пішов з життя в лютому. Режисерське місце зайняв російський кінорежисер Марюс Вайсберг, а головні ролі виконають Емма Робертс і Томас Манн.

Як повідомляється на сайті компанії "Централ Партнершіп", Фільмування рімейка стартують в Бостоні вже цього літа.

Кадр з фільму "Іронія долі, або з легким паром" Фото: kino-teatr.ru

Емма Робертс, відома по комедіях "Ми – Міллери", "Американська історія жахів" і "Дика", зіграє роль вчительки Наді. Актор Томас Манн, який зіграв у фільмах "Конг: Острів черепа" і "Я, Ерл і вмираюча дівчина", перетвориться в хірурга Женю Лукашина.

Сценарій фільму напише Тіффані Полсен, яка працювала над відомими фільмами з Еммою Робертс "Пара на свято" і "Ненсі Дрю".

Емма Робертс і Томас Манн знімуться в рімейку "Іронії долі" Фото: instagram.com/emmaroberts/, kino-teatr.ua

Дата виходу римейку "Іронії долі, або з легким паром!" поки не заявлена.

Нагадаємо, що оригінальний фільм Ельдара Рязанова вийшов в 1975 році. Головні ролі зіграли Барбара Брильська та Андрій Мягков. Комедія стала справжнім хітом.

Раніше з'явився втрачений радянський фільм "Володар перснів", який зняли ще задовго до всесвітньо відомої трилогії.

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