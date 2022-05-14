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Курйозний випадок: французів закликали берегтися п'яних оленів

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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14 травня, 11:00
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Тварини можуть поводитися неадекватно, різко вискакувати на дорогу, нападати, кусатися і потрапляти в різні колотнечі. Одного оленя, наприклад, довелося рятувати із Сени
П'яні олені в Нормандії з'являються лише раз на рік
П'яні олені в Нормандії з'являються лише раз на рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Активісти та представники влади з охорони дикої природи в Нормандії попереджають людей остерігатися незвичайної проблеми – п'яних оленів.

Група волонтерів із порятунку тварин заявила, що олені в Нормандії в цей час року вживають надмірну кількість весняних бруньок, які містять велику кількість цукру. Цей цукор ферментується у шлунках тварин, що в результаті призводить до сп'яніння. Олені у такому стані поводяться досить агресивно.

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Асоціація захисту диких тварин також попереджає туристів, особливо водіїв, бути максимально пильними і остерігатися зустрічей з п'яними оленями на дорозі.

Влада повідомляє, що рятувальникам уже доводилося виловлювати оленя з Сени, коли той у стані сп'яніння впав у річку, забирати парнокопитного з приватного саду, де він вирішив повеселитись недалеко від центру міста.

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Цікаво, що така проблема винятково сезонна. До кінця травня бруньки розпустяться, і олені знову стануть тверезими. Така собі подоба травневого хруща на французький манер.

Вам цікаво буде дізнатися, як ЗСУ та тероборона рятують тварин під обстрілами.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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