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Курьезный случай: французов призвали беречься пьяных оленей

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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14 мая, 11:00
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Животные могут вести себя неадекватно, резко выскакивать на дорогу, нападать, кусаться и попадать в разные передряги. Одного оленя, например, пришлось спасать из Сены
Пьяные олени в Нормандии появляются только раз в году
Пьяные олени в Нормандии появляются только раз в году / Фото: Коллаж: Сегодня

Активисты и представители власти по охране дикой природы в Нормандия предупреждают людей остерегаться необычной проблемы – пьяных взбесившихся оленей.

Группа волонтеров по спасению животных, заявила, что олени в Нормандии в это время года употребляют чрезмерное количество весенних почек, которые содержат большое количество сахара. Этот сахар ферментируется в желудках животных, что в результате приводит к опьянению. Олени в таком состоянии ведут себя достаточно агрессивно.

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Ассоциация защиты диких животных также предупреждает туристов, а особенно водителей быть максимально бдительными и остерегаться встреч с пьяными оленями на дороге.

Власти сообщают, что спасателям уже приходилось вылавливать оленя из Сены, когда тот в состоянии опьянения свалился в реку, забирать парнокопытного из частного сада, где он решил порезвиться недалеко от центра города.

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Интересно, что такая проблема исключительно сезонная. К концу мая почки распустятся, и олени снова станут трезвыми. Такое себе подобие майского жука на французский манер.

Вам интересно будет узнать, как ВСУ и тероборона спасают животных под обстрелами.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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