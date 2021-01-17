Купання на Водохреще 2021: традиції і користь

Дізнайтеся, коли купаються на Водохреще і з чим пов'язаний ритуал пірнання

Купання на Водохреще – важливий ритуал для очищення душі і тіла, на який може зважитися не кожна людина. Коли і де можна купатися на Водохреще, а також яка користь і небезпека пірнання в крижану воду, читайте в нашій статті.

Купання на Водохреще Фото: Depositphotos

Свято Водохреща, або Богоявлення – це завершальний день в числі трьох великих свят різдвяного циклу. Православні християни і греко-католики відзначають Водохреще 19 січня.

Це велике свято знаменує хрещення Ісуса Христа у водах ріки Йордан. Під час Водохреща, згідно з Євангеліями, на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, і голос, що почувся із неба, проголосив: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав!".

Саме з тими далекими подіями і пов'язаний ритуал освячення води в ополонці, де можна купатися на Водохреще, за образом і подобою Христа на Йордані. Тому і сама ополонку в формі хреста називається йордань. У народі здавна вважалося, що купання на Водохреще 19 січня зміцнює імунітет, допомагає зцілитися від хвороб і забезпечує захист від недуг на цілий рік, а також очищає душу від гріхів.

Купання на Водохреще Фото: Depositphotos

Християни вірять, що з опівночі на Водохреще вода має цілющі властивості, і набрана цього дня вода з освяченого джерела або освячена в церкві, зберігає ці якості протягом всього року.

Опівночі 19 січня – це час, коли купатися на Водохреще вже можна. Хоча основна маса людей починає купатися вранці. Зазвичай спеціально для цього в містах обладнуються ополонки, ставляться намети для обігріву тих, хто купається, присутні священики та медики. В 2021 році у зв'язку з локдауном масові народні гуляння на Водохреще скасовані, проте заборони на купання в ополонці немає.

Насправді купатися і плавати в крижаній воді не потрібно. Важливо підготувати і розігріти м'язи, а також прочитати молитви на Водохреще перед купанням: "Отче наш" і "Богородице Діво". А потім достатньо триразово зануритися в ополонку з головою протягом декількох секунд. При зануренні віруючий повинен хреститися і промовляти: "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа!" А після виходу з ополонки слід відразу ж надіти теплий одяг.

Цілющі властивості води на Водохреще – відео:

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