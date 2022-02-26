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Як відрізнити російського окупанта від українця – поставте ці питання підозрілим особам

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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26 лютого, 15:34
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Щоб перевірити тих, хто викликає сумніви, можна пограти з росіянами у культуру, а також у географію України та міста
Як відрізнити окупанта від українця
Як відрізнити окупанта від українця / Фото: pixabay.com

Третій день вторгнення Росії до України дав зрозуміти окупантам, що наша армія не дасть їм шансу вижити, бо їх у гості ніхто не запрошував, а вони самі до нас вторглися нахабно та нелюдяно. Кожен з нас повинен залишатися спокійним і розважливим, хоч би як важко це було. Але тільки холодний розум допоможе нам виграти та відрізнити поганого від хорошого, тож розповідаємо, як відрізнити російського окупанта від українця.

Збройні сили України спілкуються виключно українською мовою, навіть неідеальним суржиком, але українською, тому диверсантів можна легко вирахувати. Про це повідомляють у ЗСУ.

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Українські військові спілкуються виключно українською, щоб виявляти та відрізняти ворога.

Але кожен з нас повинен розуміти, що багато росіян можуть хоч трохи розуміти і навіть спілкуватися суржиком або незабаром зуміють його підучити, якщо війна затягнеться. Тому є інші способи відрізнити їх від українців.

Як відрізнити окупанта від українця
Як відрізнити окупанта від українця / Фото: zsu.gov.ua/

Фахівці рекомендують пограти з ворогами у "культуру". Що це означає?

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Поставте окупантам питання українською мовою, в яких вони точно не зможуть зорієнтуватися:

  • Як звати П'яточкіна?
  • Які бджоли не гудять?
  • Коли волі не ревуть?
  • Які Олені-Олені?
  • Який зараз місяць?
  • З якими словами римується слово паляниця?
  • Разом нас багато і?
  • На якій могилі Шевченко хотів, щоби його похоронили?

Також можна запитати питання на кшталт: "Де ти мешкаєш, на якій вулиці, а це в якому районі?", "У якій стороні вулиця Гагаріна" тощо.

Також читайте, як відрізнити українську техніку від російської – це важливо!

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І обов'язково читайте, як відключити геолокацію на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi та Samsung.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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