Це ж Годзілла! Гігантська ящірка розгромила продуктовий магазин (відео)
Варан виліз по полицях з товарами на вершину стелажа
Двометровий варан у пошуках їжі заліз в один із продуктових магазинів міста Накхонпатхом (Таїланд) і налякав продавців та покупців. Вражаюче відео з'явилося у Twitter й стало вірусним.
Гігантська ящірка вилізла по полицях з товарами на вершину стелажа, звалюючи на своєму шляху коробки. Деякий час вона полежала зверху, насолоджуючись теплом від ламп на стелі.
Співробітники магазину зателефонували до поліції, після чого рептилію приспали та вивезли на природу. У ході інциденту ніхто не постраждав. Варани можуть бути небезпечними – особливо, якщо їх роздратувати.
"Це ж Годзілла. Дайте їй спокій, вона просто займається шопінгом", – пожартував у коментарях один з користувачів Мережі.
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