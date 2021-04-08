Це ж Годзілла! Гігантська ящірка розгромила продуктовий магазин (відео)

Варан виліз по полицях з товарами на вершину стелажа

Двометровий варан у пошуках їжі заліз в один із продуктових магазинів міста Накхонпатхом (Таїланд) і налякав продавців та покупців. Вражаюче відео з'явилося у Twitter й стало вірусним.

Гігантська ящірка вилізла по полицях з товарами на вершину стелажа, звалюючи на своєму шляху коробки. Деякий час вона полежала зверху, насолоджуючись теплом від ламп на стелі.

Відео: Сьогодні

Співробітники магазину зателефонували до поліції, після чого рептилію приспали та вивезли на природу. У ході інциденту ніхто не постраждав. Варани можуть бути небезпечними – особливо, якщо їх роздратувати.

"Це ж Годзілла. Дайте їй спокій, вона просто займається шопінгом", – пожартував у коментарях один з користувачів Мережі.

Зараз у магазини краще не ходити, адже в Україні зростає кількість хворих COVID-19. Вибирайте подарунки для близьких людей онлайн – у нас для цього є спеціальний календар на квітень!

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