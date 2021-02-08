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Українка знайшла щура у молочному відділі одеського супермаркету (відео)

Сьогодні, 11:27

Жінка звернулася зі скаргою до співробітників магазину

В одному з одеських супермаркетів покупці помітили і зняли на відео щура, що лежав за упаковками з молочними продуктами просто у торговому залі магазину.

"Зайшли ми, значить, у супермаркет..." – коментує автор відео за кадром.

Жінка звернулася до співробітників супермаркету, які відразу ж відреагували на скаргу і прибрали тварину: "Його (щура) викинули, а мені подякували за те, що повідомила".

Відео: Сьогодні

До речі, цей ролик вперше опублікував Telegram-канал "Одеса INFO".

Нагадаємо, це вже далеко не перший такий випадок в Україні. Не так давно живого щура помітили у залі запорізького супермаркету. Він був біля візка у молочному відділі магазину.

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До того ж, величезного щура знайшли на лотку з шаурмою у Харкові. Місцеві жителі припустили, що, судячи з його впевненої поведінки, такий перекус він влаштовує собі не вперше.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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