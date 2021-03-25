Скільки можна заробити на вигулі собак в Нью-Йорку: особиста історія екс-далекобійника

Тоні може вигулювати по 15 собак за раз

Вигулювателя чотириногих в Нью-Йорку знає кожна собака. Людина, яка вирішила шоферську професію змінити на ту, яка для душі, розповів, що вона приносить не тільки задоволення, але і непогані заробітки. Скільки коштують послуги догсіттера в кам'яних джунглях – далі в матеріалі.

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Як далекобійник став вигулювати собак

Він змінює окуляри, образи і одяг, але в Нью-Йорку його знає кожна собака. А звуть його Тоні Світ Льюїс. І він – найвідоміший вігулюватель собак в Нью-Йорку, який займається цією справою вже 27 років! Починав, коли люди абсолютно не знали, що є така професія. А до цього працював далекобійником.

Два десятиліття Тоні сидів за кермом фури, а потім вирішив все кинути і присвятив життя тим, кого любить найбільше. Звичайно, за гроші. Він збирає на районі собак в будь-який день за будь-якої погоди і гуляє з ними на Манхеттені. Каже: його підхід до тварин відрізняється від ставлення конкурентів. Тому що з чотириногими грає весь день.

Особливості професії вигулювателя собак

Тоні може вигулювати по 15 собак за раз. Тоді на допомогу йому приходить Джембер. До кожної собаки у нього індивідуальний підхід. Наприклад, великих собак вигулює на велосипеді, тому що з ними не находишся.

Великі собаки – це великі проблеми. Пухнастий маламут на прізвисько Моуче в центрі Нью-Йорка наклав велику купу, але Тоні це не бентежить.

"Мені не смердить, це моя робота, а багато людей не звикли. Але для мене це не проблема. Проблема – якщо не приберу, адже доведеться платити штраф близько 100 доларів", – розповідає собачник.

Скільки можна заробити на вигулі собак в Нью-Йорку Фото: скриншот

Скільки можна заробити на вигулі собак в Нью-Йорку

Тоні не зізнається, скільки саме заробляє вигулом собак. Втім, його послуги не дешеві. Погуляти, наприклад, з біглем або бульдогом коштує 55 доларів в день. А ось за великого маламута господарям доведеться викласти вже 75 доларів.

Особиста драма найвідомішого вигулювателя собак в Нью-Йорку

Завжди щасливий Тоні під своєю посмішкою приховує справжню драму. Ще в дитинстві від нього пішла мама. Одного разу залишила з нянею і не повернулася. Маленького Тоні усиновила інша сім'я. Але через десятки років він вирішив відшукати рідних. Сестру допоміг знайти детектив.

"Коли я приїхав на зустріч з нею, то там була моя мама. Ми всі познайомилися і я дізнався, що мама живе під відкритим небом, була повією і приймала наркотики. Я забрав її до себе, вона пожила зі мною 2 тижні, але потім пішла і більше я її не бачив", – розповідає Тоні.

З тих пір Тоні нікого не шукає, а в його серці є місце тільки для улюблених собак.

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