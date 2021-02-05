Знімаємо маски: красуні показали свої проблемні обличчя без фотошопу (фото)
Дівчата влаштували вірусний флешмоб #FilterDrop
У нескінченному потоці гламурної косметичної реклами в Instagram важко зрозуміти, що насправді реальное, а що – ні. Ідеально рівна шкіра без дефектів, бездоганна посмішка і розкішне волосся моделей змушують задуматися: "Ну що зі мною не так?". Адже дзеркало вдома показує зовсім іншу картинку.
Візажистка Саша-Луїза Палларі вирішила кинути виклик цій нездоровій тенденції й запустила вірусну кампанію #FilterDrop ("Без фільтрів"), що закликає інших жінок публічно показувати свої природні обличчя.
До того ж, Палларі навіть подала скаргу до Управління зі стандартів реклами (ASA) у Великій Британії – і їй вже надійшла відповідь. Організація виступила проти реклами, яка "обманом перебільшує ефект, якого можна досягти за допомогою конкретного косметичного продукту".
Саша-Луїза вважає, що ця офіційна заява – її перша маленька перемога на шляху руйнування стереотипів та упереджень.
Давайте ж подивимося на обличчя дівчат, які підтримали ініціативу візажистки і не побоялися показати свою справжню зовнішність.
Багато хто соромиться, коли шкіра блищить
Інший ракурс і трошки рум'ян
Інший відтінок шкіри
Зморшки є у всіх
Акне
Пори на шкірі
З фільтром і без
З кольором очей, звісно, перебір
До і після ретуші
Такі от бувають трансформації
Просто диво!
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