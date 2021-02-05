Знімаємо маски: красуні показали свої проблемні обличчя без фотошопу (фото)

Дівчата влаштували вірусний флешмоб #FilterDrop

У нескінченному потоці гламурної косметичної реклами в Instagram важко зрозуміти, що насправді реальное, а що – ні. Ідеально рівна шкіра без дефектів, бездоганна посмішка і розкішне волосся моделей змушують задуматися: "Ну що зі мною не так?". Адже дзеркало вдома показує зовсім іншу картинку.

Візажистка Саша-Луїза Палларі вирішила кинути виклик цій нездоровій тенденції й запустила вірусну кампанію #FilterDrop ("Без фільтрів"), що закликає інших жінок публічно показувати свої природні обличчя.

До того ж, Палларі навіть подала скаргу до Управління зі стандартів реклами (ASA) у Великій Британії – і їй вже надійшла відповідь. Організація виступила проти реклами, яка "обманом перебільшує ефект, якого можна досягти за допомогою конкретного косметичного продукту".

Саша-Луїза вважає, що ця офіційна заява – її перша маленька перемога на шляху руйнування стереотипів та упереджень.

Давайте ж подивимося на обличчя дівчат, які підтримали ініціативу візажистки і не побоялися показати свою справжню зовнішність.

Багато хто соромиться, коли шкіра блищить

Фото: Instagram | Filterdrop

Інший ракурс і трошки рум'ян

Фото: Instagram | Filterdrop

Інший відтінок шкіри

Фото: Instagram | Filterdrop

Зморшки є у всіх

Фото: Instagram | Filterdrop

Акне

Фото: Instagram | Filterdrop

Пори на шкірі

Фото: Instagram | Filterdrop

З фільтром і без

Фото: Instagram | Filterdrop

З кольором очей, звісно, перебір

Фото: Instagram | Filterdrop

До і після ретуші

Фото: Instagram | Filterdrop

Такі от бувають трансформації

Фото: Instagram | Filterdrop

Просто диво!

Фото: Instagram | Filterdrop

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