Дівчина у нижній білизні стрибнула зі 106-метрової скелі заради неповторного фото

Зйомки відбулися у горах Арізони, неподалік від Національного лісу Тонто

Тренер спецназівців і голлівудська каскадерка Клер Марі стрибнула зі 106-метрової скелі для рекламної кампанії нижньої білизни. Зйомки відбулися в горах Арізони, неподалік від Національного лісу Тонто. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

За словами 32-річної Марі, заради гарної фотографії їй довелося зробити три стрибки. "Бейсджампінг у нижній білизні – справа нелегка. Під час перших двох спусків у мене були проблеми з костюмом!" – каже героїня.

Голлівудська каскадерка Клер Марі Фото: Bluebella Голлівудська каскадерка Клер Марі Фото: Bluebella Голлівудська каскадерка Клер Марі Фото: Bluebella Голлівудська каскадерка Клер Марі Фото: Bluebella Голлівудська каскадерка Клер Марі Фото: Bluebella Голлівудська каскадерка Клер Марі Фото: Bluebella Голлівудська каскадерка Клер Марі Фото: Bluebella Голлівудська каскадерка Клер Марі Фото: Bluebella 1/8

Зазначається, що команда ретельно підготувалася до фотосесії, аби вона пройшла згідно з усіма правилами безпеки.

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У цій рекламі взяли участь й представниці інших професій, в тому числі експерт з бойових мистецтв Ясмін Грін, тату-майстер Ейла Ньюланд, танцівниця на пілоні Ешлі Фокс і танцівниця з обручем Клер Аттіас.

Нагадаємо, дівчина повисла над прірвою заради красивого фото.

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До того ж, ми розповідали, як блогерка повисла на балконі 11 поверху, щоб зробити гарний знімок.

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