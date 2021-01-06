Дівчина повисла на балконі 11 поверху, щоб зробити гарний знімок

Її подруга стоїть поруч і обирала цікавий ракурс

Правоохоронці в австралійському Квінсленді зняли з балкона багатоповерхівки дівчину, яка повисла на перилах, щоб зробити гарний знімок. Відповідний ролик опублікувало агентство 9News.

На відео показано дівчину, яка висить на перилах балкону 11-го поверху одного з будинків на приморському курорті Мулулаба. Її подруга стоїть поруч і вибирає цікавий ракурс. За кадром чути, як чоловік, який знімає відео з сусіднього будинку, каже: "Це вкрай нерозумно, чи не так?".

Відео: 9News

"На наступному знімку вона могла б лежати уже на землі. Я просто не можу зрозуміти, чому молоді люди ризикують своїм життям заради такої банальщини, як фотографії для соцмереж", – сказав він, коментуючи побачене.

Нагадаємо, раніше модель роздяглася у ванній заради порятунку мешканців океанаріумів.

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