Загублений гаманець британки знайшовся в країні, де вона ніколи не бувала (фото)

Нікіта Тарві вже з'ясувала, як це сталося

Нікіта Тарві з англійського міста Гарлоу в 2019 році загубила свій гаманець і навіть не сподівалася побачити його знову. Подиву дівчини не було меж, коли з'ясувалося, що пропажу знайшов сміттяр з турецького міста Бурса. І це при тому, що вона ніколи раніше там не була.

За інформацією таблоїду Daily Mail, одного разу 24-річній британці в Instagram написав незнайомець з Туреччини й надіслав фотографію гаманця. Тарві, яка працює в сфері охорони здоров'я, ніколи не бувала у Туреччині й не могла зрозуміти, як гаманець міг опинитися за тисячі кілометрів.

Незабаром британка з'ясувала, що сміття з Великої Британії відправляють на переробку до інших країн, а на Туреччину припадає найбільша частка експорту.

Згодом Тарві подружилася з незнайомцем з Туреччини. Вона сподівається, що новий друг зможе приїхати до неї у гості, коли пандемія COVID-19 закінчиться.

Нагадаємо, власниця шлюбного агентства Рейчел Поллард з австралійського міста Кофс-Гарбор випадково знайшла втрачений невідомою дівчиною гаманець 40-річної давності.

Читайте також: Американцю повернули загублений гаманець із сюрпризом всередині

Раніше ми повідомляли про будівельника з румунського села Бікіджі, який знайшов 95 тисяч євро в старій шафі.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися