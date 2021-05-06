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Пам'ятник селянинові обурив кіпріотів. Одні бачать коліно чоловіка, інші – його статевий орган

Сьогодні, 16:29

Уважні люди помітили, що з певного ракурсу здається, ніби увічнений в камені чоловік демонструє свій статевий орган

Фото: twitter.com/MichaelTheodoul

На Кіпрі збираються встановити нову 40-метрову статую – "Шляхетний селянин". І все б нічого, але є один пікантний нюанс. Уважні люди помітили, що з певного ракурсу здається, ніби увічнений в камені чоловік демонструє свій статевий орган. А насправді це його коліно!

Користувачі соцмереж уже почали жартувати в коментарях.

"Я розумію, що зараз почнеться боротьба за туристів, але не до такої ж міри", "П'ять хвилин дивилася на цей знімок і тільки потім зрозуміла, у чому справа", "Мені здається, що наш народ вже зовсім здичавів на карантині", "Фу, як так можна", "Та перестаньте, класний пам'ятник. Буде головна фішка міста", – пишуть юзери.

За словами авторів проєкту, скульптура має стати символом об'єднання.

"У країні, яка в минулому була свідком поділів та конфліктів, об'єднуючим фактором стало те, що майже всі кіпріоти всього кілька поколінь тому були синами та дочками землі – фермерами, пастухами, селянами. Це витвір інженерного мистецтва. Він переживе нас і стане подарунком майбутнім поколінням", – цитують авторів проєкту журналісти розважального порталу Ladbible.

Величезний монумент планують поставити на вершині гори з видом на місто Кіренія.

Між іншим, у нас є ще одна цікава новина для вас: раніше ми підготували календар ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Нагадаємо, раніше турист випадково зламав три пальці на ногах у статуї Венери. Крім цього, був розгаданий секрет відомої статуї Діви Марії.

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Джерело: twitter.com/MichaelTheodoul
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