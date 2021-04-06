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Блогерка з великими грудьми виявилася 37-річним чоловіком

Сьогодні, 11:03

Він втомився жити у брехні і вирішив розкрити підписникам усю праву

Японська YouTube-блогерка під ніком Chiharu, на яку підписалося майже 20 тисяч користувачів, насправді виявилась 37-річним чоловіком. Про це пише видання Oddity Central.

Chiharu почав випускати відео у грудні 2020 року. Блогер записував фізичні вправи, зафіксувавши камеру на рівні своєї великих грудей. При цьому чоловік не з'являвся у кадрі без маски і не розмовляв, тому глядачі були впевнені, що дивляться на жінку.

Однак японець втомився жити у брехні і вирішив розкрити підписникам всю праву. Як з'ясувалося, таким чином він хотів заробити трохи грошей: через пандемію його доходи на основній роботі знизилися. До того ж у його улюбленого собаки діагностували рак, і чоловікові знадобилися гроші на дороге лікування.

Японець подумав, що красивим дівчатам легше залучити аудиторію, тому надів перуку та придбав великий силіконовий протез, що імітує жіночі груди.

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Після виходу викривального ролика японець втратив майже дві тисячі підписників. Багато хто написали у коментарях, що не могли навіть здогадатися про обман.

Нагадаємо, скільки заробляють діти-блогери в Україні.

Не забувайте, в "Сьогодні" теж є свій влогер: Дід Панч у новому випуску YouTube-шоу пояснив, що, де і коли буде закрито у разі локдауна, а також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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