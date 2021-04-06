Блогерка з великими грудьми виявилася 37-річним чоловіком

Він втомився жити у брехні і вирішив розкрити підписникам усю праву

Японська YouTube-блогерка під ніком Chiharu, на яку підписалося майже 20 тисяч користувачів, насправді виявилась 37-річним чоловіком. Про це пише видання Oddity Central.

Chiharu почав випускати відео у грудні 2020 року. Блогер записував фізичні вправи, зафіксувавши камеру на рівні своєї великих грудей. При цьому чоловік не з'являвся у кадрі без маски і не розмовляв, тому глядачі були впевнені, що дивляться на жінку.

Однак японець втомився жити у брехні і вирішив розкрити підписникам всю праву. Як з'ясувалося, таким чином він хотів заробити трохи грошей: через пандемію його доходи на основній роботі знизилися. До того ж у його улюбленого собаки діагностували рак, і чоловікові знадобилися гроші на дороге лікування.

Японець подумав, що красивим дівчатам легше залучити аудиторію, тому надів перуку та придбав великий силіконовий протез, що імітує жіночі груди.

Після виходу викривального ролика японець втратив майже дві тисячі підписників. Багато хто написали у коментарях, що не могли навіть здогадатися про обман.

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