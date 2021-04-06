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Блогерша с большою грудью оказалась 37-летним мужчиной

Сегодня, 11:03

Он устал жить во лжи и решил раскрыть подписчикам всю праву

Японская YouTube-блогерша под ником Chiharu, на которую подписалось почти 20 тысяч пользователей, на самом деле оказалась 37-летним мужчиной. Об этом пишет издание Oddity Central.

Chiharu начал выпускать видео в декабре 2020 года. Блогер записывал физические упражнения, зафиксировав камеру на уровне своей большой груди. При этом мужчина не показывался в кадре без маски и не произносил ни слова, поэтому зрители были уверены, что смотрят на женщину.

Однако японец устал жить во лжи и решил раскрыть подписчикам всю праву. Как выяснилось, таким образом он хотел заработать немного денег: из-за пандемии его доходы на основной работе снизились.

К тому же у его любимой собаки диагностировали рак, и мужчине понадобились деньги на дорогостоящее лечение.

Японец подумал, что красивым девушкам легче привлечь аудиторию, поэтому надел парик и приобрел большой силиконовый протез, имитирующий женскую грудь.

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После выхода разоблачительного ролика японец потерял почти две тысячи подписчиков. Многие из них написали в комментариях, что не могли даже догадаться об обмане.

Напомним, сколько зарабатывают дети-блогеры в Украине.

Не забывайте, в "Сегодня" тоже есть свой влогер: Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто в случае локдауна, а также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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