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Їздять на лімузинах, відзначають день народження в Дубаї. Скільки заробляють діти-блогери в Україні

Сьогодні, 14:44

Найпопулярніша серед дітей в Україні блогер – киянка Діана

Їздять на лімузинах, відзначають день народження в Дубаї і можуть дозволити собі дорогі іграшки. Це про дітей-блогерів, які заробляють сотні тисяч доларів щомісяця. Скільки і на чому заробляють діти-блогери в Україні – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

Найпопулярніша серед дітей в Україні блогер – киянка Діана. У неї 75 мільйонів підписників на YouTube, а заробляє вона понад 300 тисяч доларів щомісяця. Її блог починався з дитячих пісень і суконь принцес. А в минулому році Діана стала ще й обличчям мультфільму.

Від 100 тисяч доларів в місяць заробляють Катя і Макс з Одеси. Починали з "огляду" шоколадних яєць. Після того, як відео дітей почало приносити чималі доходи, сім'я стала багато подорожувати, а в 2017 році переїхала в Лондон.

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Ще одна столична блогер – Пупсі-Кіра має майже мільйон підписників в Instagram і вдвічі більше на YouTube. У своєму блозі проводить різні челенджі, а ще знімає танцювальні ролики з мамою. За одну рекламу Кіра отримує близько тисячі доларів. І каже: гроші – це не головне.

Нагадаємо, раніше маленька українка Вероніка Дзюбинський публічно відмовилася від школи і несподівано прославилася в інтернеті. А пізніше в мережі з'явилася скандальна історія з 8-річною моделлю Міланою, у якій стосунки з 13-річним блогером.

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Джерело: Сьогодні
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