Знімав ззаду: фітнес-зірка помітила, що за нею таємно стежать у спортзалі (відео)

Невідомий хлопець непомітно фотографував дівчину на свій телефон

Фітнес-зірка на ім'я Джулія з Піттсбурга (Пенсільванія, США) знімала тренування в спортивному залі для свого каналу на YouTube й помітила, що за нею таємно стежать. Невідомий хлопець, який тренувався позаду, непомітно фотографував дівчину на свій телефон.

На короткому відео, яке Джулія опублікувала на своїй сторінці у TikTok, вона лежить на боці перед дзеркалом, а двоє чоловіків у масках тренуються позаду неї. У якийсь момент один з незнайомців підходить ближче, присідає і робить знімки, а потім кличе іншого.

@juliaapic was honestly gonna post this on here when it happened but it was a bit too sensitive at the time lol. genuinely curious what you guys think original sound – julia

Підписники порадили американці звернутися до адміністрації тренажерного залу.

"Він не тільки сфотографував, але й привів свого друга", "Боже мій, ти виглядаєш такою наляканою – цей погляд. Мені дуже шкода", "Ось чому я не відчуваю себе комфортно у тренажерному залі", – пишуть у коментарях користувачі соцмережі.

Джулія відповіла своїм підписникам. "Він заперечував, що зробив знімок, – розповідає дівчина. – Але він довів мене до божевілля".

Не забувайте, в "Сьогодні" теж є свій влогер: Дід Панч у новому випуску YouTube-шоу пояснив, що, де і коли буде закрито у разі локдауна, а також провів опитування й дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Нагадаємо, раніше американський блогер Джиммі Дональдсон (MrBeast) "поховав себе заживо" і провів більше двох діб у закопаній "труні" заради підписників.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися