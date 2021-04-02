Українка з найбільшими в світі вилицями зробила кубики на пресі та прибрала жир за 160 тисяч грн

Анастасія Покрещук показала проміжний результат після чергової операції

Блогерка Анастасія ППокрещук, яка минулого тижня зробила три нових пластичних операції, похвалилася результатами.

Відома як дівчина з "найбільшими вилицями у світі", 30-річна Анастасія продовжує "удосконалювати" себе і на цей раз позбулася жиру, а заодно і зробила заповітні шість кубиків на пресі. Не в залі, а під ножем у пластичного хірурга в Туреччині. Анастасія Покрещук так і заявила, що хоче їсти бургери та торти, а не ходити в зал чи худнути. Тепер дівчина показала в Instagram, як виглядає проміжний результат після операції.

Анастасія Покрещук Фото: instagram.com/_just__queen_

За словами Анастасії, у неї зараз набряк, тому остаточний результат буде відео через деякий час. При цьому рельєф вже помітний.

Також вона зробила ліпофілинг сідниць і ліпосакцію.

Скріншот Instagram

Усі три операції обійшлися Анастасії Покрещук в 4950 євро (близько 162 тисяч гривень).

Скріншот Instagram

Раніше українка "з найбільшими вилицями у світі" показала свої зуби без вінірів.

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