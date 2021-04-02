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Українка з найбільшими в світі вилицями зробила кубики на пресі та прибрала жир за 160 тисяч грн

Сьогодні, 19:08

Анастасія Покрещук показала проміжний результат після чергової операції

Блогерка Анастасія ППокрещук, яка минулого тижня зробила три нових пластичних операції, похвалилася результатами.

Відома як дівчина з "найбільшими вилицями у світі", 30-річна Анастасія продовжує "удосконалювати" себе і на цей раз позбулася жиру, а заодно і зробила заповітні шість кубиків на пресі. Не в залі, а під ножем у пластичного хірурга в Туреччині. Анастасія Покрещук так і заявила, що хоче їсти бургери та торти, а не ходити в зал чи худнути. Тепер дівчина показала в Instagram, як виглядає проміжний результат після операції.

Анастасія Покрещук
Анастасія Покрещук
Фото: instagram.com/_just__queen_

За словами Анастасії, у неї зараз набряк, тому остаточний результат буде відео через деякий час. При цьому рельєф вже помітний.

Також вона зробила ліпофілинг сідниць і ліпосакцію.

Скріншот Instagram

Усі три операції обійшлися Анастасії Покрещук в 4950 євро (близько 162 тисяч гривень).

Скріншот Instagram

Раніше українка "з найбільшими вилицями у світі" показала свої зуби без вінірів.

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