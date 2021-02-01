20 безглуздих ситуацій в сімейному житті, які змусять вас усміхнутися (фото)
Над цими кумедними замальовками сміються мільйони людей в усьому світі
Талановитий ізраїльський художник з Тель-Авіва Єгуда Девір малює дуже зворушливі та кумедні комікси про сімейне життя з його дружиною Маєю. Його смішними зарисовками в Instagram насолоджуються мільйони людей і усьому світі.
Кожен з нас потрапляв у ці безглузді ситуації, які показує у своїх коміксах Єгуда. Складнощі спільного купання в душі, вічна війна з тарганами, гори немитого посуду, взаємні жартики – виявляється, все це може мати навіть милий вигляд!
Дивіться найприкольніші картинки Єгуди Девіра у нашій сьогоднішній добірці.
1. Доброго ранку!
2. Мені так зручно
3. Типовий випадок в автобусі
4. Проблема, з якою стикаються всі вагітні жінки
5. Упс
6. Вихідний
7. "Окей, я готова! Скажи мені, за кого вболівати"
8. "Я знаю, ти впораєшся"
9. Така доля
10. Там монстр!
11. Парасольки на всіх не вистачить
12. Різне ставлення до зайвої ваги
13. Класика
14. Усе зрозуміло без слів
15. Почалася зима...
16. З Днем святого Валентина!
17. Подушка для подорожей
18. Депіляція
19. Після свят
20. Мені тільки туфлі взути
Нагадаємо, раніше ми опублікували ТОП-12 життєвих коміксів про дівчаток.
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