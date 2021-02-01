20 безглуздих ситуацій в сімейному житті, які змусять вас усміхнутися (фото)

Над цими кумедними замальовками сміються мільйони людей в усьому світі

Талановитий ізраїльський художник з Тель-Авіва Єгуда Девір малює дуже зворушливі та кумедні комікси про сімейне життя з його дружиною Маєю. Його смішними зарисовками в Instagram насолоджуються мільйони людей і усьому світі.

Кожен з нас потрапляв у ці безглузді ситуації, які показує у своїх коміксах Єгуда. Складнощі спільного купання в душі, вічна війна з тарганами, гори немитого посуду, взаємні жартики – виявляється, все це може мати навіть милий вигляд!

Дивіться найприкольніші картинки Єгуди Девіра у нашій сьогоднішній добірці.

1. Доброго ранку!

Фото: Instagram | Jude Devir

2. Мені так зручно

Фото: Instagram | Jude Devir

3. Типовий випадок в автобусі

Фото: Instagram | Jude Devir

4. Проблема, з якою стикаються всі вагітні жінки

Фото: Instagram | Jude Devir

5. Упс

Фото: Instagram | Jude Devir

6. Вихідний

Фото: Instagram | Jude Devir

7. "Окей, я готова! Скажи мені, за кого вболівати"

Фото: Instagram | Jude Devir

8. "Я знаю, ти впораєшся"

Фото: Instagram | Jude Devir

9. Така доля

Фото: Instagram | Jude Devir

10. Там монстр!

Фото: Instagram | Jude Devir

11. Парасольки на всіх не вистачить

Фото: Instagram | Jude Devir

12. Різне ставлення до зайвої ваги

Фото: Instagram | Jude Devir

13. Класика

Фото: Instagram | Jude Devir

14. Усе зрозуміло без слів

Фото: Instagram | Jude Devir

15. Почалася зима...

Фото: Instagram | Jude Devir

16. З Днем святого Валентина!

Фото: Instagram | Jude Devir

17. Подушка для подорожей

Фото: Instagram | Jude Devir

18. Депіляція

Фото: Instagram | Jude Devir

19. Після свят

Фото: Instagram | Jude Devir

20. Мені тільки туфлі взути

Фото: Instagram | Jude Devir

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