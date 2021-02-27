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Закриваємо зимовий сезон: 5 закладів із смачним глінтвейном у Києві

Сьогодні, 10:25

З прайсом від 62 і до 220 гривень

Весна за лічені дні! Тому ми підготували добірку закладів із смачними глінтвейнами . Чому їх варто спробувати? Тому що зима ось-ось завершиться і треба згадати найкращі моменти сезону під гарячий напій. Цікаво, що ви оберете: класичний чи глінтвейн "Апероль".

Глінтвейн у "Хлібному"

Це київський заклад, який славиться своєю випічкою. В асортименті клієнтам пропонують не тільки круасани, хліб і різновиди кави, але і глінтвейн. Тому люди тут діляться на дві команди: одні з кружкою капучіно запивають обід, інші – гарячим глінтвейном.

Глінтвейн за 90 гривень
Глінтвейн за 90 гривень
Фото: Онлайн-меню закладу "Хлібний"

Ціна класичного глінтвейну в закладі – 90 гривень .

Глінтвейн в "4844"

Якщо ви хотіли випити глінтвейну на Манхеттені, але через пандемію залишилися вдома, то цей заклад для вас. Бо його концепція нагадує саме це місто. Тут пропонують дві варіації глінтвейну: класичний і на білому вині, правда ціна на них вище всіх напоїв в нашій добірці.

Глінтвейн за 220 гривен
Глінтвейн за 220 гривен
Фото: 4844

Ціна на два види глінтвейну – 220 гривень.

Глінтвейн в Satori restaurant & bar

У ресторані східноєвропейської і середземноморської кухні також знайшли глінтвейн. І не тільки класичний, але і на білому вині. Відвідувачам пропонують ще італійський глінтвейн – "Апероль". Безумовно, коктейль з класики в гарячому виконанні – хороша альтернатива звичайному глінтвейну на вині.

Satori restaurant & bar
Satori restaurant & bar
Фото: Instagram: Satori restaurant & bar

Ціни: класичний і білий глінтвейни – 120 гривень, а "Апероль" – 160 гривень .

Глінтвейн в "Без дверей Espresso Bar"

Назва закладу свідчить сама про свою концепцію. Тут багато кави і відсутні двері (як би це дивно не звучало), але глінтвейн тут також знайдеться. Класичний формат гарячого напою в закладі клієнти люблять не менше кави. Особливо лютневими вечорами.

Глінтвейн за 85 гривень
Глінтвейн за 85 гривень
Фото: Онлайн-меню "Без дверей Espresso Bar"

Ціна глінтвейну в закладі – 85 гривень.

Гарячий напій в "П'яній вишні"

Популярний заклад є у багатьох куточках України, а не тільки в столиці. Сюди приходять за холодною настоянкою з вишні, але її також підігрівають, тому часто називають глінтвейном. І як бонус – додають до всіх напоїв настояні в алкоголі вишні, які "діють" не менше гарячої рідина.

Вишневий напій
Вишневий напій
Фото: Instagram: pianavyshnia

Правда, сп'яніти від такого глінтвейну можна швидше, ніж від класичного в попередніх закладах.

Ціна гарячої наливки – 62 гривні за 150 мл.

Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 тисяч гривень.

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Джерела: Онлайн-меню закладу "Хлібний" , Онлайн-меню "Без дверей Espresso Bar" , Instagram: pianavyshnia , Instagram: Satori restaurant & bar , 4844
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