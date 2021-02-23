Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Скільки коштує алкоголь, який продають знаменитості (ціни)

Сьогодні, 12:20

Знамениті актори й артисти вільний час приділяють іншому заробітку

У вільний час від зйомок і виступів знаменитості дуже навіть продуктивно проводять час – займаються бізнесом. Наприклад, зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер успішно випускає свою лінію взуття, а нову колекцію презентувала в столичному ЦУМі. Співачка Крістіна Агілера вже багато років продає свій парфум, а український шоумен Діма Монатік створює ювелірні вироби.

Але все-таки, найпопулярнішим бізнесом серед селебріті став алкогольний. Хто із зірок заробляє на алкоголі більше всіх?

Про це дізналася телеведуча ранкового шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка
Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка
Фото: прес-служба

Модельєрка весільних суконь Вера Вонг взяла участь в створенні горілки. Культова дизайнерка сама вибирає сорт молодої картоплі, яку ще раніше ніколи не використовували в цій галузі У перерахунку на наші гроші, ціна такої пляшки становить майже 3000 гривень.

Віра Вонг запустила горілку класу люкс
Віра Вонг запустила горілку класу люкс
Фото: foodandwine.com

Актор кіно і телебачення Раян Рейнольдс продає джин. Актор навіть знявся в рекламному ролику, в якому заявив, що сам робить зі скла кожну пляшку. Власне, і ціна джина – 3000 гривень.

Джин Раяа Рейнольдса
Джин Раяа Рейнольдса
Фото: Скріншот з YouTube

Але найпопулярніший напій – вино. Усі пам'ятають, як у 2012 році експерти-сомельє визнали рожеве ігристе вино Анджеліни Джолі та Бреда Пітта найкращим серед рожевих сортів. Зараз вино колишньої голлівудської парочки коштує 800 гривень.

Екс-подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Екс-подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Фото: Getty Images

Під час пандемії влітку минулого року акторка Камерон Діас випустила біле органічне вино. Її вино коштує близько 600 гривень.

"Я багато років просто любила вино, але ніколи не цікавилася процесом його створення. Тепер я знаю, що важливо не те, що ти додаєш в продукт, а те, чого не додаєш", – говорить акторка.

Скріншот New York Post

Дивіться більше про алкогольний бізнес зірок в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що Віктор Павлик зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У "Маргарити" сьогодні день народження: що потрібно знати про коктейль і як оригінально приготувати Українка створює реалістичні 3D-торти. Вона прославилася в британських ЗМІ (відео) Варення зі смаком "Аперолю" та віскі з посланням: 3 оригінальні алкоформати, які ви захочете спробувати
бізнес кіно алкоголь Анджеліна Джолі райан рейнольдс Бред Пітт Камерон Діас
Реклама

Новини партнерів

Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе

Популярні статті

Сьогодні, 11:37Смачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

Вчора, 19:16Зірково

Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь – відео

Вчора, 17:46Смачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

Вчора, 15:12Смачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

Вчора, 14:52Психо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

Вчора, 13:05Зірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

Вчора, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Вчора, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Вчора, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

21 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

21 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

21 лютогоEvents

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

Новини партнерів

Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Санта Димопулос выразила слова поддержки Оксане Марченко
Санта Димопулос выразила слова поддержки Оксане Марченко
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти