Скільки коштує алкоголь, який продають знаменитості (ціни)

Знамениті актори й артисти вільний час приділяють іншому заробітку

У вільний час від зйомок і виступів знаменитості дуже навіть продуктивно проводять час – займаються бізнесом. Наприклад, зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер успішно випускає свою лінію взуття, а нову колекцію презентувала в столичному ЦУМі. Співачка Крістіна Агілера вже багато років продає свій парфум, а український шоумен Діма Монатік створює ювелірні вироби.

Але все-таки, найпопулярнішим бізнесом серед селебріті став алкогольний. Хто із зірок заробляє на алкоголі більше всіх?

Про це дізналася телеведуча ранкового шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка Фото: прес-служба

Модельєрка весільних суконь Вера Вонг взяла участь в створенні горілки. Культова дизайнерка сама вибирає сорт молодої картоплі, яку ще раніше ніколи не використовували в цій галузі У перерахунку на наші гроші, ціна такої пляшки становить майже 3000 гривень.

Віра Вонг запустила горілку класу люкс Фото: foodandwine.com

Актор кіно і телебачення Раян Рейнольдс продає джин. Актор навіть знявся в рекламному ролику, в якому заявив, що сам робить зі скла кожну пляшку. Власне, і ціна джина – 3000 гривень.

Джин Раяа Рейнольдса Фото: Скріншот з YouTube

Але найпопулярніший напій – вино. Усі пам'ятають, як у 2012 році експерти-сомельє визнали рожеве ігристе вино Анджеліни Джолі та Бреда Пітта найкращим серед рожевих сортів. Зараз вино колишньої голлівудської парочки коштує 800 гривень.

Екс-подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт Фото: Getty Images

Під час пандемії влітку минулого року акторка Камерон Діас випустила біле органічне вино. Її вино коштує близько 600 гривень.

"Я багато років просто любила вино, але ніколи не цікавилася процесом його створення. Тепер я знаю, що важливо не те, що ти додаєш в продукт, а те, чого не додаєш", – говорить акторка.

Скріншот New York Post

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