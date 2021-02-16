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Уся правда про цикорій: чи справді він такий корисний?

Сьогодні, 11:42

Цей диво-порошок здатний протистояти старінню, але важливо знати, кому від протипоказаний

У холодну пору року важливо знати, як підтримувати свій організм і перебудовувати раціон. Адже в холодний період нам потрібне особливе харчування. Дедалі частіше дієтологи радять скоротити кількість кави, замінивши її цикорієм. Цикорій – це середземноморська рослина. Воно має велику кількість корисних властивостей і може позитивно впливати на здоров'я людини. Важливо знати, чим корисний цей суперфуд для нас, а також враховувати і те, що комусь цикорій протипоказаний. Нутриціолог, консультант з питань дієтології та управління здоров'ям Віра Паламар, розповіла про це докладніше.

Фото: Віра Паламар, дієтолог, нутриціолог

"У їжу листя цикорію можна вживати як листя салату, а коріння – варити і вживати як коренеплід. Цикорій також використовується як спеції під час приготування їжі та напоїв для додання смаку. Проте найпопулярнішим виробом з цикорію є напій, що за кольором та смаком нагадує каву.

Вперше каву з цикорію почали робити в Новому Орлеані під час Громадянської війни у США, коли внаслідок морської блокади припинилися постачання кави в місто, що змусило жителів шукати продукт, яким можна було б замінити каву. Спочатку почали додавати смажений корінь цикорію в каву, щоб збільшити запас останньої, а потім почали заварювати корінь самостійно.

Сьогодні, коли кава продається майже на кожному кроці, популярність цикорію досить висока і продовжує зростати. Розберімося в основних причинах його популярності та чи варто додавати цикорій до свого раціону".

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Користь цикорію для організму

Фото: Depositphotos

1. Корінь цикорію найбільше відомий тим, що містить високий рівень особливого виду неперетравної розчинної клітковини – інуліну.

Інулін цикорію не засвоюється і може використовуватися для заміни жиру або цукру в деяких продуктах харчування, що може сприяти зниженню калорійності їжі. Однією з переваг інуліну є те, що він вважається пребіотиком, а це означає, що він може сприяти зростанню корисних бактерій (пробіотиків) у кишечнику. Це важливо, оскільки поліпшення здоров'я кишечника пов'язане зі здоров'ям всього організму: від підвищення імунітету, поліпшення роботи мозку, здоров'я травневої системи і навіть корекції маси тіла.

Ще однією корисною особливістю введення інсуліну в раціон харчування є його здатність знижувати рівень шкідливого холестерину.

У людей з проблемами високого цукру крові, зокрема діабет другого типу, додавання інсуліну в раціон може допомогти значно поліпшити його рівень.

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2. Цикорій містить низку основних вітамінів і мікроелементів, зокрема калій, вітамін C, вітамін B6 і марганець.

3. Цикорій може покращувати швидкість засвоєння кальцію, корисного для кісток. Волокна кореня цикорію, позитивно впливають на стінку кишечника і збільшують площу його поверхні, яка може поглинати поживні речовини, такі, як кальцій.

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4. Цикорій допоможе боротися зі старінням організму.

Він містить низку антиоксидантів, які блокують вільні радикали і сповільнюють процеси старіння клітин і тканин. Особливо цикорій багатий ретинолом, потужною антивіковою речовиною, яке живить шкіру зсередини.

Також містить вітамін С, який сприяє виробленню колагену – білка, присутнього в шкірі, волоссі, м'язах та кровоносних судинах.

5. Щоб напій приніс вам тільки користь, купуйте порошок, маркований як натуральний екстракт цикорію, і намагайтеся уникати штучно збагачених, підфарбованих та підсолоджених версій продукту.

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Кому слід обмежити або відмовитися від цикорію

Фото: instagram.com/green_manufactory/

Попри численні корисні властивості, корінь цикорію підходить не всім. Занадто велике споживання може призвести до небажаних побічних ефектів, зокрема надмірне всмоктування кальцію, низький рівень цукру в крові, менструальна кровотеча.

Крім того, якщо є алергія на амброзію, хризантеми, чорнобривці, ромашки та інші квіти або трави, то може бути алергія на цикорій також. Нарешті, цикорій – це їжа з високим вмістом клітковини, тому якщо є проблеми з кишківником, він може спричинити здуття живота і гази.

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