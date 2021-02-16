Уся правда про цикорій: чи справді він такий корисний?
Цей диво-порошок здатний протистояти старінню, але важливо знати, кому від протипоказаний
У холодну пору року важливо знати, як підтримувати свій організм і перебудовувати раціон. Адже в холодний період нам потрібне особливе харчування. Дедалі частіше дієтологи радять скоротити кількість кави, замінивши її цикорієм. Цикорій – це середземноморська рослина. Воно має велику кількість корисних властивостей і може позитивно впливати на здоров'я людини. Важливо знати, чим корисний цей суперфуд для нас, а також враховувати і те, що комусь цикорій протипоказаний. Нутриціолог, консультант з питань дієтології та управління здоров'ям Віра Паламар, розповіла про це докладніше.
"У їжу листя цикорію можна вживати як листя салату, а коріння – варити і вживати як коренеплід. Цикорій також використовується як спеції під час приготування їжі та напоїв для додання смаку. Проте найпопулярнішим виробом з цикорію є напій, що за кольором та смаком нагадує каву.
Вперше каву з цикорію почали робити в Новому Орлеані під час Громадянської війни у США, коли внаслідок морської блокади припинилися постачання кави в місто, що змусило жителів шукати продукт, яким можна було б замінити каву. Спочатку почали додавати смажений корінь цикорію в каву, щоб збільшити запас останньої, а потім почали заварювати корінь самостійно.
Сьогодні, коли кава продається майже на кожному кроці, популярність цикорію досить висока і продовжує зростати. Розберімося в основних причинах його популярності та чи варто додавати цикорій до свого раціону".
Користь цикорію для організму
1. Корінь цикорію найбільше відомий тим, що містить високий рівень особливого виду неперетравної розчинної клітковини – інуліну.
Інулін цикорію не засвоюється і може використовуватися для заміни жиру або цукру в деяких продуктах харчування, що може сприяти зниженню калорійності їжі. Однією з переваг інуліну є те, що він вважається пребіотиком, а це означає, що він може сприяти зростанню корисних бактерій (пробіотиків) у кишечнику. Це важливо, оскільки поліпшення здоров'я кишечника пов'язане зі здоров'ям всього організму: від підвищення імунітету, поліпшення роботи мозку, здоров'я травневої системи і навіть корекції маси тіла.
Ще однією корисною особливістю введення інсуліну в раціон харчування є його здатність знижувати рівень шкідливого холестерину.
У людей з проблемами високого цукру крові, зокрема діабет другого типу, додавання інсуліну в раціон може допомогти значно поліпшити його рівень.
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2. Цикорій містить низку основних вітамінів і мікроелементів, зокрема калій, вітамін C, вітамін B6 і марганець.
3. Цикорій може покращувати швидкість засвоєння кальцію, корисного для кісток. Волокна кореня цикорію, позитивно впливають на стінку кишечника і збільшують площу його поверхні, яка може поглинати поживні речовини, такі, як кальцій.
4. Цикорій допоможе боротися зі старінням організму.
Він містить низку антиоксидантів, які блокують вільні радикали і сповільнюють процеси старіння клітин і тканин. Особливо цикорій багатий ретинолом, потужною антивіковою речовиною, яке живить шкіру зсередини.
Також містить вітамін С, який сприяє виробленню колагену – білка, присутнього в шкірі, волоссі, м'язах та кровоносних судинах.
5. Щоб напій приніс вам тільки користь, купуйте порошок, маркований як натуральний екстракт цикорію, і намагайтеся уникати штучно збагачених, підфарбованих та підсолоджених версій продукту.
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Кому слід обмежити або відмовитися від цикорію
Попри численні корисні властивості, корінь цикорію підходить не всім. Занадто велике споживання може призвести до небажаних побічних ефектів, зокрема надмірне всмоктування кальцію, низький рівень цукру в крові, менструальна кровотеча.
Крім того, якщо є алергія на амброзію, хризантеми, чорнобривці, ромашки та інші квіти або трави, то може бути алергія на цикорій також. Нарешті, цикорій – це їжа з високим вмістом клітковини, тому якщо є проблеми з кишківником, він може спричинити здуття живота і гази.
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