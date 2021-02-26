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А ви знаєте, скільки калорій у вашій каві? Настав час порахувати

Сьогодні, 13:32

Один з найкалорійніших кавових напоїв – лате

Суперечки про те, чи можна пити каву, коли і скільки, схоже, не вщухнуть ніколи. Ми вже розповідали, що від кави можна не відмовлятися, головне – знати, скільки її можна саме вам і коли її краще пити. Але мало хто замислювався, скільки калорій у вашому улюбленому лате або капучино. Дієтолог Світлана Фус докладно про це розповіла.

Фото: Світлана Фус, дієтолог

За що ми цінуємо каву?

"Кава цінується за свій смак і аромат, допомагає прокинутися і отримати заряд бадьорості. Не дивно, що більшість з нас не уявляють собі початок дня без ароматного напою. ⁣⁣Кава містить велику кількість активних компонентів, зокрема кофеїн і різні антиоксиданти.⁣⁣ Існує також багато кавових напоїв, деякі з них спокійно можна назвати десертом, бо в них багато цукру і зайвих калорій, як... у порції морозива. А тепер конкретніше", – каже дієтолог Світлана Фус.

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Скільки калорій у каві і напоях з кавою

  • Еспресо 30 мл – 3 ккал ⠀
  • Американо 300 мл – 6-10 ккал ⠀
  • По-східному 100 мл – 62 ккал ⠀
  • Капучино 300 мл – 90-140 ккал
  • Капучино без цукру з молоком 1,5% жирності – близько 40 ккал. З вершками 20% – 144 ккал
  • Лате 300 мл – 90-220 ккал
  • Карамель-макіято 300 мл – 240-290 ккал ⁣⁣⠀

І ще кілька рекомендацій
⁣⁣⠀

  1. Щоденна доза кави не має перевищувати розумні межі за кількістю випитого напою і вмістом солодких наповнювачів. ⁣⁣⠀
  2. Рекомендується 2-3 порції кофєїнвмісних напоїв на день.⁣⁣ ⠀
  3. Пам'ятайте, що молоко і вершки знижують активність кавових антиоксидантів і ускладнюють процес їхнього засвоєння організмом.
  4. Каву можна додавати під час сніданку, який не містить м'ясо/рибу.
  5. Жоден напій не замінить воду, саме вода має бути основним напоєм.

Тут дізнаєтеся, чим корисний для організму цикорій і чому він такий популярний.

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