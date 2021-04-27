Чим перекусити без шкоди для здоров'я – 5 корисних варіантів

Це можуть бути і горіхи, і фрукти, але важливо знати, скільки їх можна під час перекусу

На шляху до стрункості та здоров'я треба розуміти: важливо не тільки, що ми їмо, а й коли ми це їмо. Ми розповідали про 7 продуктів, які мають бути на кухні здорової людини. Тепер дізнаємося, що, а головне – скільки, можна їсти під час перекусу. Нутриціолог Яна Легеза поділилася своїми рекомендаціями на цей рахунок.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

Наскільки важливі для нас перекуси?

"Часто буває, що між вживанням корисних продуктів під час стандартних прийомів їжі ми перекушуємо їжею, яка шкідлива для фігури. Знайоме? Але не варто забувати, що перекус при правильному харчуванні також має бути корисним для фігури і складатися зі смачних продуктів. Інакше всі старання будуть марними. Отже, мої варіанти здорових перекусів", – каже Яна Легеза.



Варіанти правильних перекусів

Кисломолочні продукти

У якості корисного перекусу між основними прийомами їжі підійдуть: ряжанка, натуральний йогурт без добавок. Ці напої багаті кальцієм, а також лактобактеріями, що підтримують кишечник у хорошій формі.

Гіркий шоколад

Ще один варіант для здорового перекусу. Не треба плутати гіркий шоколад з іншими видами. Гірким є тільки ті ласощі, що містять як мінімум 72% какао. Какао-боби мають у своєму складі антиоксиданти, що уповільнюють старіння, позитивно впливають на когнітивну функцію мозку.

Оптимальним вважається вживання декількох шматочків шоколаду на день (25-30 грамів).

Читайте також: Чорний шоколад: користь і шкода для здоров'я

Горіхи

Серед корисних продуктів для перекусу можна виділити горіхи. Існує безліч видів горіхів і кожен з них корисний по-своєму. Волоські горіхи покращують мозкову активність, незамінні при профілактиці хвороб серця і судин. Мигдаль знижує рівень холестерину в крові, корисний для мозку і кісток.

Але варто пам'ятати про те, що горіхи калорійні й щодня без шкоди для фігури можна вживати тільки 3-6 штук.

Фрукти

Яблука, груші, апельсини, персики, грейпфрути, сливи, ківі прекрасно засвоюються організмом, багаті клітковиною, що позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. Але важливо пам'ятати, що не всі види фруктів корисні при схудненні.

Варто уникати бананів, винограду – вони містять багато фруктози.

Читайте також: Фрукти – чи справді вони так безпечні та скільки їх потрібно їсти

Злакові батончики та мюслі

Вони як корисний перекус також чудово підійдуть, але їх потрібно уважно вибирати. Важливо, щоб у складі були тільки натуральні інгредієнти (сухофрукти, злаки, горіхи) без рослинних олій і консервантів.

Тут дізнаєтеся про 5 корисних і смачних тостів на сніданок.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися