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7 причин їсти зелень: розповідаємо про користь кропу, петрушки, шпинату і руколи

Сьогодні, 16:01

Дізнаємося все про кріп, петрушку, шпинат, зелену цибулю та руколу

Перша зелень – перші вітаміни. Так, цього періоду вона смачніше та соковитіше і додавати її в їжу хочеться все частіше і все більше. Ми розповідали, що потрібно робити, щоб кріп, петрушка, цибуля довше залишалися свіжими , Тепер дізнаємося, навіщо це все нам необхідно в раціоні і дізнаємося, як приготувати зелений ізраїльський салат. Дієтолог Наталя Ківа все детально роз'яснила.

Фото: Наталя Ківа, дієтолог

Наскільки важлива для нас зелень?

"Після тривалої зими всі ми відчуваємо дефіцити вітамінів і енергії. У розпалі сезон весняної зелені. Її користь для організму безперечна. Перші зелені паростки допоможуть заповнити втрачені мікроелементи і підтримати імунітет. Додавайте в салати і готові страви, в супи, овочеві, м'ясні та рибні страви, запіканки і пироги, соуси таомлети", – каже Наталя Ківа.

Що корисного є в зелені?

Звичні нам петрушка і кріп, базилік і рукола, зелена цибуля і часник, шпинат, щавель, кропива, листя кульбаб, всілякі види листових салатів – джерело необхідних для нашого організму речовин:

  • антиоксидантів
  • харчових волокон
  • вітамінів груп А, Е, РР, С, К, В
  • калію, кальцію, марганцю, йоду, селену, заліза, міді, фосфору, натрію
  • клітковини

У петрушці вітаміну С більше в 4 рази, ніж у лимона. А шпинат, наприклад, багатий білками і складними вуглеводами.

Як зелень може допомогти нашому організму?

  • при регулярному вживанні вона відновлює мікрофлору організму
  • зміцнює імунітет
  • покращує колір шкіри, стан волосся
  • скорочує кількість поганого холестерину
  • насичує клітини киснем
  • очищує організм, виводить токсини
  • підтримує злагоджену роботу ендокринної системи

Петрушка – всі за і проти

Ця зелень багатофункціональна, а саме:

  • зміцнює імунітет
  • заспокоює нервову систему
  • підтримує нормальний стан суглобів і зубної емалі
  • корисна тим, хто страждає на анемію

Салати, приготовані зі свіжою петрушкою, будуть кориснішими, якщо в них додати 1 ч. л. лимонної кислоти. Таким чином знешкоджуються небезпечні нітрити. Зелень петрушки найкраще додавати у вже готові страви.

Не рекомендується петрушка тим, хто страждає на

  • гострі захворювання нирок
  • сечокам'яну хворобу

Кріп – всі за і проти

Кріп – містить ефірні олії. Вони мають бактерицидні та антиоксидантні властивості. У складі кропу є і клітковина, яка добре справляється з очищенням кишечника, покращує травлення і прибирає симптоми здуття живота.

Додавайте кріп у салати і в уже готові страви. Так смачніше.

Але часто можна почути про застосування відвару з кропу в лікувальних цілях. Я б рекомендувала спочатку проконсультуватися з лікарем.

Зелена цибуля – всі за і проти

У ній більше корисних елементів, ніж у ріпчастій цибулі. Цибуля корисна при простудних захворюваннях.

Її можна використовувати в якості начинки для пирогів і в омлетах.

Не варто налягати на зелену цибулю, якщо у вас є захворювання серця, а також гіпертонікам.

Шпинат – всі за і проти

100 грамів шпинату – це 25% від добової норми необхідного нам заліза. Тобто він корисний для нашої кровоносної системи. Ця зелень корисна для роботи кишечника і для здоров'я очей.

Шпинат можна тушкувати, додавати в салати, в начинки для випічки, готувати крем-супи.

Корисний – молодий шпинат. У старому – багато щавлевої кислоти, це може бути небезпечно для нирок.

Рукола – всі за і проти

Рукола допомагає виводити холестерин, зайву рідину, а також прекрасно впливає на нервову систему.

Ніжніший смак – у молодої руколи: вона має виражений горіховий відтінок. У руколи з великим листям інтенсивніший, гірчичний смак. Не використовуйте руколу в салатах, де є майонез. Тільки там, де є оливкова олія, сік лимона, гірчично-медові соуси.

Рукола не рекомендується вагітним жінкам.

Зелений ізраїльський салат – рецепт

Фото: instagram.com/marina.dimshits/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

  • Петрушка
  • Журавлина сушена
  • Грецькі горіхи
  • Зелена цибуля
  • Сік лимона
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Нарізати зелень, додати журавлину та мелені волоські горіхи.
  2. Полити оливковою олією і лимонним соком.

Тут дізнаєтеся про користь і шкоду щавлю для організму.

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