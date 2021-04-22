7 причин їсти зелень: розповідаємо про користь кропу, петрушки, шпинату і руколи

Дізнаємося все про кріп, петрушку, шпинат, зелену цибулю та руколу

Перша зелень – перші вітаміни. Так, цього періоду вона смачніше та соковитіше і додавати її в їжу хочеться все частіше і все більше. Ми розповідали, що потрібно робити, щоб кріп, петрушка, цибуля довше залишалися свіжими , Тепер дізнаємося, навіщо це все нам необхідно в раціоні і дізнаємося, як приготувати зелений ізраїльський салат. Дієтолог Наталя Ківа все детально роз'яснила.

Фото: Наталя Ківа, дієтолог

Наскільки важлива для нас зелень?

"Після тривалої зими всі ми відчуваємо дефіцити вітамінів і енергії. У розпалі сезон весняної зелені. Її користь для організму безперечна. Перші зелені паростки допоможуть заповнити втрачені мікроелементи і підтримати імунітет. Додавайте в салати і готові страви, в супи, овочеві, м'ясні та рибні страви, запіканки і пироги, соуси таомлети", – каже Наталя Ківа.

Що корисного є в зелені?

Звичні нам петрушка і кріп, базилік і рукола, зелена цибуля і часник, шпинат, щавель, кропива, листя кульбаб, всілякі види листових салатів – джерело необхідних для нашого організму речовин:

антиоксидантів

харчових волокон

вітамінів груп А, Е, РР, С, К, В

калію, кальцію, марганцю, йоду, селену, заліза, міді, фосфору, натрію

клітковини

У петрушці вітаміну С більше в 4 рази, ніж у лимона. А шпинат, наприклад, багатий білками і складними вуглеводами.

Як зелень може допомогти нашому організму?

при регулярному вживанні вона відновлює мікрофлору організму

зміцнює імунітет

покращує колір шкіри, стан волосся

скорочує кількість поганого холестерину

насичує клітини киснем

очищує організм, виводить токсини

підтримує злагоджену роботу ендокринної системи

Петрушка – всі за і проти

Ця зелень багатофункціональна, а саме:

зміцнює імунітет

заспокоює нервову систему

підтримує нормальний стан суглобів і зубної емалі

корисна тим, хто страждає на анемію

Салати, приготовані зі свіжою петрушкою, будуть кориснішими, якщо в них додати 1 ч. л. лимонної кислоти. Таким чином знешкоджуються небезпечні нітрити. Зелень петрушки найкраще додавати у вже готові страви.

Не рекомендується петрушка тим, хто страждає на

гострі захворювання нирок

сечокам'яну хворобу

Кріп – всі за і проти

Кріп – містить ефірні олії. Вони мають бактерицидні та антиоксидантні властивості. У складі кропу є і клітковина, яка добре справляється з очищенням кишечника, покращує травлення і прибирає симптоми здуття живота.

Додавайте кріп у салати і в уже готові страви. Так смачніше.

Але часто можна почути про застосування відвару з кропу в лікувальних цілях. Я б рекомендувала спочатку проконсультуватися з лікарем.

Зелена цибуля – всі за і проти

У ній більше корисних елементів, ніж у ріпчастій цибулі. Цибуля корисна при простудних захворюваннях.

Її можна використовувати в якості начинки для пирогів і в омлетах.

Не варто налягати на зелену цибулю, якщо у вас є захворювання серця, а також гіпертонікам.

Шпинат – всі за і проти

100 грамів шпинату – це 25% від добової норми необхідного нам заліза. Тобто він корисний для нашої кровоносної системи. Ця зелень корисна для роботи кишечника і для здоров'я очей.

Шпинат можна тушкувати, додавати в салати, в начинки для випічки, готувати крем-супи.

Корисний – молодий шпинат. У старому – багато щавлевої кислоти, це може бути небезпечно для нирок.

Рукола – всі за і проти

Рукола допомагає виводити холестерин, зайву рідину, а також прекрасно впливає на нервову систему.

Ніжніший смак – у молодої руколи: вона має виражений горіховий відтінок. У руколи з великим листям інтенсивніший, гірчичний смак. Не використовуйте руколу в салатах, де є майонез. Тільки там, де є оливкова олія, сік лимона, гірчично-медові соуси.

Рукола не рекомендується вагітним жінкам.

Зелений ізраїльський салат – рецепт

Фото: instagram.com/marina.dimshits/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

Петрушка

Журавлина сушена

Грецькі горіхи

Зелена цибуля

Сік лимона

Оливкова олія

Спосіб приготування

Нарізати зелень, додати журавлину та мелені волоські горіхи. Полити оливковою олією і лимонним соком.

Тут дізнаєтеся про користь і шкоду щавлю для організму.

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