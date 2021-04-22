7 причин їсти зелень: розповідаємо про користь кропу, петрушки, шпинату і руколи
Дізнаємося все про кріп, петрушку, шпинат, зелену цибулю та руколу
Перша зелень – перші вітаміни. Так, цього періоду вона смачніше та соковитіше і додавати її в їжу хочеться все частіше і все більше. Ми розповідали, що потрібно робити, щоб кріп, петрушка, цибуля довше залишалися свіжими , Тепер дізнаємося, навіщо це все нам необхідно в раціоні і дізнаємося, як приготувати зелений ізраїльський салат. Дієтолог Наталя Ківа все детально роз'яснила.
Наскільки важлива для нас зелень?
"Після тривалої зими всі ми відчуваємо дефіцити вітамінів і енергії. У розпалі сезон весняної зелені. Її користь для організму безперечна. Перші зелені паростки допоможуть заповнити втрачені мікроелементи і підтримати імунітет. Додавайте в салати і готові страви, в супи, овочеві, м'ясні та рибні страви, запіканки і пироги, соуси таомлети", – каже Наталя Ківа.
Що корисного є в зелені?
Звичні нам петрушка і кріп, базилік і рукола, зелена цибуля і часник, шпинат, щавель, кропива, листя кульбаб, всілякі види листових салатів – джерело необхідних для нашого організму речовин:
- антиоксидантів
- харчових волокон
- вітамінів груп А, Е, РР, С, К, В
- калію, кальцію, марганцю, йоду, селену, заліза, міді, фосфору, натрію
- клітковини
У петрушці вітаміну С більше в 4 рази, ніж у лимона. А шпинат, наприклад, багатий білками і складними вуглеводами.
Як зелень може допомогти нашому організму?
- при регулярному вживанні вона відновлює мікрофлору організму
- зміцнює імунітет
- покращує колір шкіри, стан волосся
- скорочує кількість поганого холестерину
- насичує клітини киснем
- очищує організм, виводить токсини
- підтримує злагоджену роботу ендокринної системи
Петрушка – всі за і проти
Ця зелень багатофункціональна, а саме:
- зміцнює імунітет
- заспокоює нервову систему
- підтримує нормальний стан суглобів і зубної емалі
- корисна тим, хто страждає на анемію
Салати, приготовані зі свіжою петрушкою, будуть кориснішими, якщо в них додати 1 ч. л. лимонної кислоти. Таким чином знешкоджуються небезпечні нітрити. Зелень петрушки найкраще додавати у вже готові страви.
Не рекомендується петрушка тим, хто страждає на
- гострі захворювання нирок
- сечокам'яну хворобу
Кріп – всі за і проти
Кріп – містить ефірні олії. Вони мають бактерицидні та антиоксидантні властивості. У складі кропу є і клітковина, яка добре справляється з очищенням кишечника, покращує травлення і прибирає симптоми здуття живота.
Додавайте кріп у салати і в уже готові страви. Так смачніше.
Але часто можна почути про застосування відвару з кропу в лікувальних цілях. Я б рекомендувала спочатку проконсультуватися з лікарем.
Зелена цибуля – всі за і проти
У ній більше корисних елементів, ніж у ріпчастій цибулі. Цибуля корисна при простудних захворюваннях.
Її можна використовувати в якості начинки для пирогів і в омлетах.
Не варто налягати на зелену цибулю, якщо у вас є захворювання серця, а також гіпертонікам.
Шпинат – всі за і проти
100 грамів шпинату – це 25% від добової норми необхідного нам заліза. Тобто він корисний для нашої кровоносної системи. Ця зелень корисна для роботи кишечника і для здоров'я очей.
Шпинат можна тушкувати, додавати в салати, в начинки для випічки, готувати крем-супи.
Корисний – молодий шпинат. У старому – багато щавлевої кислоти, це може бути небезпечно для нирок.
Рукола – всі за і проти
Рукола допомагає виводити холестерин, зайву рідину, а також прекрасно впливає на нервову систему.
Ніжніший смак – у молодої руколи: вона має виражений горіховий відтінок. У руколи з великим листям інтенсивніший, гірчичний смак. Не використовуйте руколу в салатах, де є майонез. Тільки там, де є оливкова олія, сік лимона, гірчично-медові соуси.
Рукола не рекомендується вагітним жінкам.
Зелений ізраїльський салат – рецепт
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)
- Петрушка
- Журавлина сушена
- Грецькі горіхи
- Зелена цибуля
- Сік лимона
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Нарізати зелень, додати журавлину та мелені волоські горіхи.
- Полити оливковою олією і лимонним соком.
Тут дізнаєтеся про користь і шкоду щавлю для організму.
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