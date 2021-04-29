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3535 гривень за продукти! Ми зібрали кошик на Великдень у найдорожчому супермаркеті Києва (репортаж)

Сьогодні, 20:26

Одна паска тут коштує, як більша частина вартості всього кошика великодніх продуктів у 2021 році

Наближається Великдень, тому я відправилася у найдорожчий супермаркет Києва – Гудвайн. І ні, не лише за паскою, а за повним списком продуктів, які традиційно мають бути у святковому кошику. Стало цікаво, що ж за делікатеси пропонують популярним селебріті та політикам, які є гостями магазину. Словом, зібрала преміальний кошик! Але без трюфеля та шоку від ціни на класичну паску, яка виявилася увосьмеро дорожчою за звичайну з "Ашану", не обійшлося.

Спойлер: розповіли, на скільки вищою буде кінцева ціна порівняно з оголошеною вартістю на економний пасхальний кошик. І це навіть не вдвічі!

Скільки ж коштує звичайний пасхальний кошик в 2021 році?

Перед лакшері-шопінгом я дізналася, яка ж орієнтовна вартість кошика за середніми цінами в Україні. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки Національної академії аграрних наук України (НААНУ), її опублікували на своєму офіційному сайті – це приблизно 780 гривень. І тут я зрозуміла, що мій сьогоднішній кошик не вписується у такі межі. Бо преміальних продуктів вийшло на 3535 гривень. Вангую, у вас шок після порівняння, я й сама його пережила. Але не варто дивуватися, бо дороге життя – воно таке.

Добре, що з продуктів потрібно покласти в кошик?

Нагадаємо традиційний набір для пасхального кошика, який щороку купують українці на свято. Паскою однією не обходиться, звісно, їх більше:

  • паска;
  • яйця;
  • твердий сир;
  • сир (творог – рос.);
  • вершкове масло;
  • сало;
  • буженина;
  • копчена ковбаса;
  • хрін;
  • сіль.

А що ж пропонують багатіям?

А тепер – до "екскурсії" по магазину з продуктами, що потенційно будуть у кошиках знаменитостей, які люблять лише розкіш (навіть, якщо йдеться про вибір сиру).

Перший "лот" – паска, куди ж без неї. Варіант за класичним рецептом та вагою 500 грам тут продають за 449 гривень. Подумаєш, ціна однієї одиниці товару "забирає" більше половини вартості середньостатистичного святкового кошику продуктів у 2021 році. Нагадаємо, це 780 гривень!

Класична паска за 449 гривень
Класична паска за 449 гривень
Фото: Сьогодні

Дослідники з НААНУ також підрахували, що вартість паски, приготовленої вдома, буде близько 120 гривень за 1 кг. В "Ашані" продукт за аналогічним рецептом коштує 52 гривні – за 449 грн їх можна було б вісім штук купити. Звісно, якість та рівень магазину теж варто брати до уваги. Вангуємо, прайс у супермаркеті для багатіїв багатьох надихне стати пекарями і заробляти перед Великоднем на пасках, як в ІТ-індустрії. І, помітно, що продукт популярний, бо біля 12:30 я побачила таку "картину".

Класична паска за 449 гривень
Класична паска за 449 гривень
Фото: Сьогодні

Без яєць теж нікуди – обрали кошик із шести одиниць. Так, цей варіант без оздоби позолотою та каменів Сваровські! Але ціна "лише" 159 гривень, бо екопропозиція. Може, ще й кури "золоті" знесли? Для порівняння, за таку суму можна купити 30 яєць у звичайних супермаркетах.

Яйця за 159 гривень
Яйця за 159 гривень
Фото: Гудвайн

Серед молочних продуктів взяли найдорожчий сир асортименту, "Крутін" із трюфелем від Beppino Occelli (Італія). Бо куди без цього делікатесу у преміальному кошику? Ціна – 1245 гривень за 500 г. Так, трюфель, який обожнюють багатії – він такий. Масло також з цієї серії – за 80 грамів заплатили 295 гривень.

Масло та сир з трюфелем
Масло та сир з трюфелем
Фото: Гудвайн

Сир із пряженого молока взяли за "скромним" прайсом (якщо порівняти з найдорожчим в асортименті "Крутіном") – 179 гривень за 300 г. Люди під час вибору молочних продуктів діляться на дві групи: одні обирають сир, інші – твердий сир! Та краще купити дві позиції і не стресувати, обираючи. Особливо, якщо можете дозволити собі і варіант із трюфелем.

Асортимент сирів у магазині
Асортимент сирів у магазині
Фото: Сьогодні

Від пафосних сирів переходимо до м’ясних продуктів. Копчена преміальна ковбаса тут коштує 595 гривень за 500 грамів. В основі її – свинина з Франції. Думаю, не треба далі пояснювати, чому ціна на цю ковбасу така висока. Варіант для тих, кому набридли пропозиції місцевих виробників і хто сумує за французькими гастроканікулами. Можете влаштувати їх на Великдень, придбавши цю ковбасу. Додам, тут пропонують ще варіант із оленини за схожим прайсом. На випадок, якщо не любите Францію.

Ковбаса з французької свинини
Ковбаса з французької свинини
Фото: Гудвайн

Сало теж знайшли!

Тут пропонують продукцію наших виробників, обрали варіант за 60 грн за 200 грамів. Нагадувати, що за 100 гривень можна і кілограм придбати, думаю, не потрібно. Із трюфелем цей продукт тут також є, ціна, звісно, вища – 53 грн за 100 грамів.

І не без копченого м’яса. Зазвичай у кошик купують 500 г – тут треба заплатити 359 гривень за биток яловичини такої ваги, який коптили на дубових дровах. Акцент на дубі! Таке м'ясо сприймається, як витримані дорогі коньяки чи віскі у дубових же бочках. Ох це "правильне" позиціонування преміальних продуктів! В НААНУ зазначають, що буженина в середньому коштує 135 гривень за 500 г.

А ось хріну не опинилось

Хрін, який символізує силу духу, також є у кошику українців. Але цей продукт залишився поза увагою в лакшері-магазині. На прилавку його немає, консультант сказав: "У нас ніколи його і не було". Дивно, бо у додатку магазину в асортименті товарів він згадується, але без фото та з позначкою "немає в наявності". Вангуємо, він коштував би щонайменше в 5 разів дорожче від зазначеної ціни у дослідженні, яка становить – 14 гривень за 250 г.

Скрін із застосунку супермаркету
Скрін із застосунку супермаркету
Фото: скриншот

А як справи з сіллю та вином?

Словом, сіль у підсумковому прайсі ми не враховували, бо вона в кожного є вдома. А от "Кагор" додали, бо один келих допоможе мінімізувати ваш шок після побачених цін на продукти преміального кошика. На випадок, якщо все ж захочете його придбати. Але інтуїція підказує, що багатії на "Кагор" і не дивляться! Бо в асортименті магазину пропонують ексклюзивніші напої, наприклад, Chateau Petrus 1990 року за 199 тисяч гривень. "Кагор" тут за "скромних" 190 гривень. Ціна близька до вартості шести яєць.

Ох і ціни...

НААНУ повідомила на офіційному сайті, що середній прайс продуктів великоднього кошика киян приблизно 1200 гривень. І це найдорожча ціна серед усіх міст України! Але, звісно, це про економ-формат, який не для багатіїв та селебрітіс. Адже наповнення їхнього кошика коштує на 2335 гривень більше, а саме – 3535 гривень. Розуміємо, бо не всі готові йти святити кошик без запаху трюфеля, який доповнює свіжоспечену паску.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про найдорожчу преміальну труну, яка коштує один мільйон гривень.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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