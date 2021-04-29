3535 гривен за продукты! Мы собрали корзину на Пасху в самом дорогом супермаркете Киева (репортаж)

Один кулич в этом магазине стоит только 449 гривен

Приближается один из самых важных праздников в нашей стране — Пасха. Поэтому я отправилась за продуктами, которые традиционно должны быть в пасхальной корзине. И сделала это в самом дорогом супермаркете Киева – Гудвайне. Стало интересно, что же за деликатесы предлагают популярным селебрити и политикам, которые являются гостями магазина. Словом, собрала премиальную корзину! Отмечу сразу, что без трюфеля и шока от цены на классический кулич, который оказался в 8 раз дороже обычного из "Ашана", не обошлось.

Сколько же стоит обычная пасхальная корзина в 2021 году?

Перед лакшери-шопингом я узнала, какая средняя ориентировочная стоимость такой корзины в Украине. По расчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", это около 780 гривен. И тут я поняла, что моя сегодняшняя корзина не вписывается в такие рамки. Потому что премиальных продуктов вышло на 3535 гривен. Вангую, у вас шок после сравнения, я и сама его пережила. Но не стоит удивляться, потому что дорогая жизнь – она такая.

Хорошо, что из продуктов нужно положить в корзину?

Напомним, традиционный набор продуктов для пасхальной корзины, который ежегодно покупают украинцы на праздник, куличом одним не обходится. Что туда входит:

кулич;

яйца;

твердый сыр;

творог;

сливочное масло;

сало;

буженина;

копченая колбаса;

хрен;

соль.

А что же предлагают богачам?

А теперь к "экскурсии" по магазину с продуктами, которые потенциально будут в корзинах знаменитостей. Они еще те любители роскоши, даже если идет речь о выборе сыра.

Первый "лот" – кулич, куда же без него. Классический вариант весом 500 грамм здесь продают за 449 гривен. Подумаешь, цена такого кулича "забирает" больше половины стоимости среднестатистической праздничной корзины продуктов в 2021 году. Напомним, это 780 гривен.

Классическая пасха по 449 гривен Фото: Сегодня

Исследователи из УААН также подсчитали, что стоимость кулича, приготовленного дома, будет около 120 гривен за 1 кг. В "Ашане" продукт по аналогичному рецепту стоит 52 гривны – за 449 грн их можно было бы восемь штук купить. Конечно, качество и уровень магазина тоже стоит принимать во внимание. Уверены, прайс в супермаркете для богачей многих вдохновит стать пекарями и подзаработать перед Пасхой на куличах. И, заметно, что продукт популярен, потому что в 12:30 я увидела такую "картину".

Классическая паска по 449 гривен Фото: Сегодня

Без яиц тоже никуда – выбрали корзину из шести единиц. Да, данный вариант без отделки позолотой и камней Сваровски! Но цена "всего" 159 гривен, потому что эко-предложение. Может, еще и куры "золотые" снесли? Для сравнения, за такую сумму можно купить 30 яиц в обычных супермаркетах.

Яйца за 159 гривен Фото: Гудвайн

Среди молочных продуктов взяли самый дорогой сыр из ассортимента, "Крутин" с трюфелем от Beppino Occelli (Италия). Но куда без этого деликатеса в премиальной корзине? Цена – 1245 гривен за 500 г. Да, трюфель, который обожают богачи, он такой. Масло также из этой серии – за 80 граммов заплатили 295 гривен.

Масло и сыр с трюфелем Фото: Гудвайн

Творог из топленого молока взяли по "скромному" прайсу (если сравнить с дорогим в ассортименте "Крутином") – 179 гривен за 300 г. Люди при выборе молочных продуктов делятся на две группы: одни выбирают творог, другие сыр! Но лучше купить две позиции и не стрессовать, обдумывая что купить. Особенно, если можете позволить себе и вариант с трюфелем.

Ассортимент сыров в магазине Фото: Сегодня

От пафосных сыров переходим к мясным продуктам. Копченая премиальная колбаса здесь будет стоить 595 гривен за 500 граммов. В ее основе – свинина из Франции. Думаю, не нужно дальше объяснять, почему цена на эту колбасу такая высокая. Вариант для тех, кому надоели предложения местных производителей и кто скучает по французским гастроканикулам. Вы можете устроить их на Пасху, купив эту колбасу. Добавлю, здесь предлагают еще вариант из оленины по схожему прайсу. В случае, если не любите Францию.

Колбаса с французской свинины Фото: Гудвайн

Сало тоже нашли!

Здесь предлагают продукцию наших производителей, выбрали вариант за 60 грн за 200 граммов. Напомнить, что за 100 грн можно и килограмм приобрести? Думаю, не нужно. С трюфелем данный продукт здесь также есть. Цена, конечно, выше – 53 грн за 100 граммов.

И не без копченого мяса. Обычно в корзину покупают 500 г – здесь надо будет заплатить 359 гривен за биток говядины такого веса, который коптили на дубовых дровах. Такое мясо воспринимается, как выдержанные дорогие коньяки или виски в дубовых бочках. Ох это "правильное" позиционирование премиальных продуктов! В УААН отмечают, что буженина в среднем стоит 135 гривен за 500 г.

А вот хрена не оказалось

Хрен, символизирующий силу духа, есть в корзине украинцев, но остался без внимания в лакшери-магазине. На прилавке его нет, консультант сказал: "У нас никогда его и не было". Странно, потому что в приложении магазина в ассортименте товаров он упоминается, но без фото и с пометкой "нет в наличии". Вангуем, он стоил бы минимум в 5 раз дороже от указанной цены в исследовании, которая составляет 14 гривен за 250 г.

Скрин из приложения супермаркета Фото: скриншот

Что по соли и вину?

Словом, соль в итоговом прайсе мы не учитывали, потому что она у каждого есть дома. А вот "Кагор" добавили, ибо один бокал поможет минимизировать ваш шок после увиденных цен на продукты премиальной корзины. В случае, если все же захотите его приобрести. Но интуиция подсказывает, что богачи на "Кагор" и не смотрят! Потому что в ассортименте магазина предлагают эксклюзивные напитки, например Chateau Petrus 1990 за 199 тысяч гривен. НО "Кагор" здесь продают за "скромные" 190 гривен.

Ох и цены...

НААН сообщила на официальном сайте, что средний прайс продуктов пасхальной корзины киевлян – примерно 1200 гривен. И это самая высокая цена среди всех городов Украины! Но, конечно, это об эконом-формате, не для богачей и селебрити. Ведь наполнение их корзины стоит на 2335 гривен больше, а именно – 3535 гривен. Понимаем, потому что не все готовы идти святить корзину без запаха трюфеля, который дополняет свежеиспеченный кулич.

Напомним, ранее мы нашли самую дорогую маску в Киеве во время пандемии.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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