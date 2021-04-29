3535 гривен за продукты! Мы собрали корзину на Пасху в самом дорогом супермаркете Киева (репортаж)
Один кулич в этом магазине стоит только 449 гривен
Приближается один из самых важных праздников в нашей стране — Пасха. Поэтому я отправилась за продуктами, которые традиционно должны быть в пасхальной корзине. И сделала это в самом дорогом супермаркете Киева – Гудвайне. Стало интересно, что же за деликатесы предлагают популярным селебрити и политикам, которые являются гостями магазина. Словом, собрала премиальную корзину! Отмечу сразу, что без трюфеля и шока от цены на классический кулич, который оказался в 8 раз дороже обычного из "Ашана", не обошлось.
Перед лакшери-шопингом я узнала, какая средняя ориентировочная стоимость такой корзины в Украине. По расчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", это около 780 гривен. И тут я поняла, что моя сегодняшняя корзина не вписывается в такие рамки. Потому что премиальных продуктов вышло на 3535 гривен. Вангую, у вас шок после сравнения, я и сама его пережила. Но не стоит удивляться, потому что дорогая жизнь – она такая.
Напомним, традиционный набор продуктов для пасхальной корзины, который ежегодно покупают украинцы на праздник, куличом одним не обходится. Что туда входит:
- кулич;
- яйца;
- твердый сыр;
- творог;
- сливочное масло;
- сало;
- буженина;
- копченая колбаса;
- хрен;
- соль.
А теперь к "экскурсии" по магазину с продуктами, которые потенциально будут в корзинах знаменитостей. Они еще те любители роскоши, даже если идет речь о выборе сыра.
Первый "лот" – кулич, куда же без него. Классический вариант весом 500 грамм здесь продают за 449 гривен. Подумаешь, цена такого кулича "забирает" больше половины стоимости среднестатистической праздничной корзины продуктов в 2021 году. Напомним, это 780 гривен.
Исследователи из УААН также подсчитали, что стоимость кулича, приготовленного дома, будет около 120 гривен за 1 кг. В "Ашане" продукт по аналогичному рецепту стоит 52 гривны – за 449 грн их можно было бы восемь штук купить. Конечно, качество и уровень магазина тоже стоит принимать во внимание. Уверены, прайс в супермаркете для богачей многих вдохновит стать пекарями и подзаработать перед Пасхой на куличах. И, заметно, что продукт популярен, потому что в 12:30 я увидела такую "картину".
Без яиц тоже никуда – выбрали корзину из шести единиц. Да, данный вариант без отделки позолотой и камней Сваровски! Но цена "всего" 159 гривен, потому что эко-предложение. Может, еще и куры "золотые" снесли? Для сравнения, за такую сумму можно купить 30 яиц в обычных супермаркетах.
Среди молочных продуктов взяли самый дорогой сыр из ассортимента, "Крутин" с трюфелем от Beppino Occelli (Италия). Но куда без этого деликатеса в премиальной корзине? Цена – 1245 гривен за 500 г. Да, трюфель, который обожают богачи, он такой. Масло также из этой серии – за 80 граммов заплатили 295 гривен.
Творог из топленого молока взяли по "скромному" прайсу (если сравнить с дорогим в ассортименте "Крутином") – 179 гривен за 300 г. Люди при выборе молочных продуктов делятся на две группы: одни выбирают творог, другие сыр! Но лучше купить две позиции и не стрессовать, обдумывая что купить. Особенно, если можете позволить себе и вариант с трюфелем.
От пафосных сыров переходим к мясным продуктам. Копченая премиальная колбаса здесь будет стоить 595 гривен за 500 граммов. В ее основе – свинина из Франции. Думаю, не нужно дальше объяснять, почему цена на эту колбасу такая высокая. Вариант для тех, кому надоели предложения местных производителей и кто скучает по французским гастроканикулам. Вы можете устроить их на Пасху, купив эту колбасу. Добавлю, здесь предлагают еще вариант из оленины по схожему прайсу. В случае, если не любите Францию.
Здесь предлагают продукцию наших производителей, выбрали вариант за 60 грн за 200 граммов. Напомнить, что за 100 грн можно и килограмм приобрести? Думаю, не нужно. С трюфелем данный продукт здесь также есть. Цена, конечно, выше – 53 грн за 100 граммов.
И не без копченого мяса. Обычно в корзину покупают 500 г – здесь надо будет заплатить 359 гривен за биток говядины такого веса, который коптили на дубовых дровах. Такое мясо воспринимается, как выдержанные дорогие коньяки или виски в дубовых бочках. Ох это "правильное" позиционирование премиальных продуктов! В УААН отмечают, что буженина в среднем стоит 135 гривен за 500 г.
Хрен, символизирующий силу духа, есть в корзине украинцев, но остался без внимания в лакшери-магазине. На прилавке его нет, консультант сказал: "У нас никогда его и не было". Странно, потому что в приложении магазина в ассортименте товаров он упоминается, но без фото и с пометкой "нет в наличии". Вангуем, он стоил бы минимум в 5 раз дороже от указанной цены в исследовании, которая составляет 14 гривен за 250 г.
Словом, соль в итоговом прайсе мы не учитывали, потому что она у каждого есть дома. А вот "Кагор" добавили, ибо один бокал поможет минимизировать ваш шок после увиденных цен на продукты премиальной корзины. В случае, если все же захотите его приобрести. Но интуиция подсказывает, что богачи на "Кагор" и не смотрят! Потому что в ассортименте магазина предлагают эксклюзивные напитки, например Chateau Petrus 1990 за 199 тысяч гривен. НО "Кагор" здесь продают за "скромные" 190 гривен.
НААН сообщила на официальном сайте, что средний прайс продуктов пасхальной корзины киевлян – примерно 1200 гривен. И это самая высокая цена среди всех городов Украины! Но, конечно, это об эконом-формате, не для богачей и селебрити. Ведь наполнение их корзины стоит на 2335 гривен больше, а именно – 3535 гривен. Понимаем, потому что не все готовы идти святить корзину без запаха трюфеля, который дополняет свежеиспеченный кулич.
Напомним, ранее мы нашли самую дорогую маску в Киеве во время пандемии.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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