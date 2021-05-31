Картопля дюшес – рецепт найвишуканішого пюре
Для формування цієї страви знадобиться кондитерський мішок
Картопля дюшес, або картопля "Герцогиня" – найвишуканіше, що може бути з картоплею, а саме – картопляним пюре. Це не просто вишукане пюре рівня ресторану, це неймовірна подача цієї страви. Вочевидь, що досягти такої форми можна за допомогою кондитерського мішка. Усе інше – справа техніки. Дізнаємося, що це за страва і як її приготувати.
Красива історія з аристократичним корінням
Такий спосіб приготування пюре прийшов до нас з Франції. Існує легенда, що картопляні "безе" вперше приготовлені для британської герцогині, яка відвідала Париж. Ім'я герцогині й дата події невідомі. Правильна картопля "Герцогині" має щільну корочку, а всередині вона ніжна, м'яка, вершкова. Класичний рецепт не вимагає приправ, але для кращого смаку все ж треба додати трохи твердого сиру, мускатного горіха, перцю.
Картопля дюшес – рецепт
Інгредієнти
- Картопля – 1 кг
- Пармезан – 80 г
- Масло вершкове – 100 г
- Яйця – 3 жовтки
- Вершки – 100 г
- Мускатний горіх – щіпка
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Зварити картоплю в несолоній воді. Всю воду злити.
- Картоплю пом'яти, щоб не залишалося грудочок, можна протерти через сито.
- Змішати картоплю із жовтками, маслом, вершками і тертим сиром, посолити, поперчити і присипати мускатним горіхом, перемішати.
- Викласти картопляне пюре в кондитерський мішок, відсадити на деко, змащене олією.
- Поставити в духовку на режим "гриль" на 10-15 хвилин.
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