Картопля дюшес – рецепт найвишуканішого пюре

Для формування цієї страви знадобиться кондитерський мішок

Картопля дюшес, instagram.com/sweetspicycrunchy/

Картопля дюшес, або картопля "Герцогиня" – найвишуканіше, що може бути з картоплею, а саме – картопляним пюре. Це не просто вишукане пюре рівня ресторану, це неймовірна подача цієї страви. Вочевидь, що досягти такої форми можна за допомогою кондитерського мішка. Усе інше – справа техніки. Дізнаємося, що це за страва і як її приготувати.

Красива історія з аристократичним корінням

Такий спосіб приготування пюре прийшов до нас з Франції. Існує легенда, що картопляні "безе" вперше приготовлені для британської герцогині, яка відвідала Париж. Ім'я герцогині й дата події невідомі. Правильна картопля "Герцогині" має щільну корочку, а всередині вона ніжна, м'яка, вершкова. Класичний рецепт не вимагає приправ, але для кращого смаку все ж треба додати трохи твердого сиру, мускатного горіха, перцю.

Картопля дюшес – рецепт

Інгредієнти

Картопля – 1 кг

Пармезан – 80 г

Масло вершкове – 100 г

Яйця – 3 жовтки

Вершки – 100 г

Мускатний горіх – щіпка

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Зварити картоплю в несолоній воді. Всю воду злити. Картоплю пом'яти, щоб не залишалося грудочок, можна протерти через сито. Змішати картоплю із жовтками, маслом, вершками і тертим сиром, посолити, поперчити і присипати мускатним горіхом, перемішати. Викласти картопляне пюре в кондитерський мішок, відсадити на деко, змащене олією. Поставити в духовку на режим "гриль" на 10-15 хвилин.

Тут знайдете 7 рецептів картопляних зраз.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися