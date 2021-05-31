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Картопля дюшес – рецепт найвишуканішого пюре

Сьогодні, 15:02

Для формування цієї страви знадобиться кондитерський мішок

Картопля дюшес, instagram.com/sweetspicycrunchy/
Картопля дюшес, instagram.com/sweetspicycrunchy/

Картопля дюшес, або картопля "Герцогиня" – найвишуканіше, що може бути з картоплею, а саме – картопляним пюре. Це не просто вишукане пюре рівня ресторану, це неймовірна подача цієї страви. Вочевидь, що досягти такої форми можна за допомогою кондитерського мішка. Усе інше – справа техніки. Дізнаємося, що це за страва і як її приготувати.

Красива історія з аристократичним корінням

Такий спосіб приготування пюре прийшов до нас з Франції. Існує легенда, що картопляні "безе" вперше приготовлені для британської герцогині, яка відвідала Париж. Ім'я герцогині й дата події невідомі. Правильна картопля "Герцогині" має щільну корочку, а всередині вона ніжна, м'яка, вершкова. Класичний рецепт не вимагає приправ, але для кращого смаку все ж треба додати трохи твердого сиру, мускатного горіха, перцю.

Картопля дюшес – рецепт

Інгредієнти

  • Картопля – 1 кг
  • Пармезан – 80 г
  • Масло вершкове – 100 г
  • Яйця – 3 жовтки
  • Вершки – 100 г
  • Мускатний горіх – щіпка
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Зварити картоплю в несолоній воді. Всю воду злити.
  2. Картоплю пом'яти, щоб не залишалося грудочок, можна протерти через сито.
  3. Змішати картоплю із жовтками, маслом, вершками і тертим сиром, посолити, поперчити і присипати мускатним горіхом, перемішати.
  4. Викласти картопляне пюре в кондитерський мішок, відсадити на деко, змащене олією.
  5. Поставити в духовку на режим "гриль" на 10-15 хвилин.

Тут знайдете 7 рецептів картопляних зраз.

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