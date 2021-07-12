Освіжальний домашній квас – рецепт на хлібі та родзинках

Домашній квас завжди корисніше за магазинний. Квас готують на солоді, дріжджах, з фруктами і ягодами. Нижче знайдете рецепт квасу з житнім хлібом і дріжджами. Завдяки додаванню м'яти він чудово освіжає

Квас – один з найактуальніших напоїв літа, у нього багато відданих шанувальників. Як і з різними лимонадами, квас буде корисніше, якщо ви приготуєте його вдома. У цьому рецепті на дріжджовому хлібі присутні родзинки і свіжа м'ята. А в календарі лайфхаків літа шукайте найкращі ідеї для його проведення.

Домашній житній квас

Домашній квас / Фото: Depositphotos

Складові

500 г житнього хліба

40 г дріжджів

1 склянка цукру

4 л води

1 ст. л. родзинок

10 шт. листя свіжої м'яти

5 шт. листя чорної смородини

Спосіб приготування

Житній хліб наріжте скибочками і підсушіть у духовці до темно-коричневого кольору. Утворені сухарі залийте окропом і дайте настоятися в теплі 3-4 дні. Після цього сусло процідіть через кілька шарів марлі, додайте в нього цукор, розведені в склянці сусла дріжджі, а також листя м'яти і смородини, і накрийте посуд чистою тканиною. Коли сусло перебродить (приблизно за добу), процідіть його ще раз і розлийте в пляшки, в кожну з яких покладіть кілька родзинок. Пляшки закрийте і поставте в холодильник. Квас буде готовий за три доби.

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