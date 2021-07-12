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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Освіжальний домашній квас – рецепт на хлібі та родзинках

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
12 липня, 14:57
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Домашній квас завжди корисніше за магазинний. Квас готують на солоді, дріжджах, з фруктами і ягодами. Нижче знайдете рецепт квасу з житнім хлібом і дріжджами. Завдяки додаванню м'яти він чудово освіжає

Квас – один з найактуальніших напоїв літа, у нього багато відданих шанувальників. Як і з різними лимонадами, квас буде корисніше, якщо ви приготуєте його вдома. У цьому рецепті на дріжджовому хлібі присутні родзинки і свіжа м'ята. А в календарі лайфхаків літа шукайте найкращі ідеї для його проведення.

Домашній житній квас

Домашній квас
Домашній квас / Фото: Depositphotos

Складові

  • 500 г житнього хліба
  • 40 г дріжджів
  • 1 склянка цукру
  • 4 л води
  • 1 ст. л. родзинок
  • 10 шт. листя свіжої м'яти
  • 5 шт. листя чорної смородини

Спосіб приготування

  1. Житній хліб наріжте скибочками і підсушіть у духовці до темно-коричневого кольору.
  2. Утворені сухарі залийте окропом і дайте настоятися в теплі 3-4 дні.
  3. Після цього сусло процідіть через кілька шарів марлі, додайте в нього цукор, розведені в склянці сусла дріжджі, а також листя м'яти і смородини, і накрийте посуд чистою тканиною.
  4. Коли сусло перебродить (приблизно за добу), процідіть його ще раз і розлийте в пляшки, в кожну з яких покладіть кілька родзинок.
  5. Пляшки закрийте і поставте в холодильник. Квас буде готовий за три доби.

А до домашнього квасу можна подати смачні пиріжки самоси з овочами. Як їх приготувати – дивіться у відео.

Тут зібрані 10 літніх супів, які чудово охолоджують у спеку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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