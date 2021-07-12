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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Освежающий домашний квас – рецепт на хлебе и изюме

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 июля, 14:57
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Домашний квас всегда полезнее магазинного. Квас готовят на солоде, дрожжах, с фруктами и ягодами. Ниже найдете рецепт кваса с ржаным хлебом и дрожжами. Благодаря добавлению мяты он отлично освежает

Квас – один их самых актуальных напитков лета, у него много преданных поклонников. Как и с разными лимонадами, квас будет полезней, если вы приготовите его дома. В этом рецепте на дрожжевом хлебе присутствует изюм и свежая мята. А в календаре лайфхаков лета ищите самые лучшие идеи для его проведения.

Домашний ржаной квас

Домашний квас
Домашний квас / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г ржаного хлеба
  • 40 г дрожжей
  • 1 стакан сахара
  • 4 л воды
  • 1 ст. л. изюма
  • 10 листиков свежей мяты
  • 5 листиков черной смородины

Способ приготовления

  1. Ржаной хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке до темно-коричневого цвета.
  2. Получившиеся сухари залейте кипятком и дайте настояться в тепле в течение 3-4 дней.
  3. После этого сусло процедите через несколько слоев марли, добавьте в него сахар, разведенные в стакане сусла дрожжи, а также листья мяты и смородины, и накройте посуду чистой тканью.
  4. Когда сусло перебродит (на это потребуются примерно сутки), процедите его еще раз и разлейте в бутылки, в каждую из которых положите несколько изюминок.
  5. Бутылки укупорьте и поставьте в холодильник. Квас будет готов через трое суток.

А к домашнему квасу можно подать вкуснейшие пирожки самосы с овощами. Как их приготовить – смотрите в видео.

Здесь собраны 10 летних супов, которые отлично охлаждают в жару.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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