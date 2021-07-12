Освежающий домашний квас – рецепт на хлебе и изюме

Домашний квас всегда полезнее магазинного. Квас готовят на солоде, дрожжах, с фруктами и ягодами. Ниже найдете рецепт кваса с ржаным хлебом и дрожжами. Благодаря добавлению мяты он отлично освежает

Квас – один их самых актуальных напитков лета, у него много преданных поклонников. Как и с разными лимонадами, квас будет полезней, если вы приготовите его дома. В этом рецепте на дрожжевом хлебе присутствует изюм и свежая мята. А в календаре лайфхаков лета ищите самые лучшие идеи для его проведения.

Домашний ржаной квас

Домашний квас / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г ржаного хлеба

40 г дрожжей

1 стакан сахара

4 л воды

1 ст. л. изюма

10 листиков свежей мяты

5 листиков черной смородины

Способ приготовления

Ржаной хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке до темно-коричневого цвета. Получившиеся сухари залейте кипятком и дайте настояться в тепле в течение 3-4 дней. После этого сусло процедите через несколько слоев марли, добавьте в него сахар, разведенные в стакане сусла дрожжи, а также листья мяты и смородины, и накройте посуду чистой тканью. Когда сусло перебродит (на это потребуются примерно сутки), процедите его еще раз и разлейте в бутылки, в каждую из которых положите несколько изюминок. Бутылки укупорьте и поставьте в холодильник. Квас будет готов через трое суток.

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