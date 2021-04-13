Як відкрити вино без коркотяга: ТОП-10 перевірених лайфхаків

Шурупом, ножем, підбором, пальцем – як ще можна дістатися вина, якщо немає штопора

Багатьом знайома ситуація, коли потрібно відкрити пляшку вина, а коркотяга під рукою немає. Хтось намагається розколупати пробку ножем, дехто вкручують шуруп, щоб потім вийняти його плоскогубцями. Life Сьогодні зібрали 10 можливих способів, як без штопора дістатися вина в закоркованій пляшці.

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Ми розглянемо перевірені способи, за допомогою яких дійсно вдасться відкоркувати пляшку. При їхньому застосуванні потрібно бути обережним, інакше є ризик отримати шматочки пробки в своєму бокалі або тріщини на пляшці.

Лайфхак 1. Як відкоркувати вино за допомогою рушника

Як відкрити вино без штопора Фото: Pinterest

Візьміть рушник. Тканина має повністю закривати пляшку, щоб вона не вислизнула з рук. Приставте пляшку з вином до стіни і стукайте по ній дном, поки корок не вискочить. Варто зазначити, що такий процес досить тривалий – на це піде близько 20 хвилин. Крім цього, не можна стукати занадто сильно, щоб не розбити пляшку.

Лайфхак 2. Вино в черевику: стукаємо і п'ємо

Як відкрити вино без штопора Фото: Pinterest

Схожий метод, але для надійності й більшої амортизації пляшку ставимо в черевик і притримуємо рукою. Цією конструкцією потрібно потихеньку стукати об стіну. З кожним разом корок буде все більше виходити з горлечка. Стукайте, поки її не вдастся взяти пальцями і витягнути. Будьте обережні, щоб пляшка не розбилася.

Лайфхак 3. Як можна відкрити пляшку вина ножем

Як відкрити вино без штопора Фото: Pinterest

Переверніть пляшку, щоб змочити пробку зсередини. Акуратно встроміть лезо в корок якомога глибше і потім, обережно повертаючи його в ту саму сторону (наприклад, за годинниковою стрілкою) і одночасно витягаючи вгору, дістаньте корок із пляшки. Ніж можна тримати не прямо, а трохи під кутом – від цього корок викручується трохи легше, і ймовірність його пошкодження знижується. Але іноді корок таки кришиться і шматочки потрапляють у вино, порушуючи естетичність подачі. Це не страшно – пляшка все одно буде відкрита, тож мети досягнуто. А вино можна процідити через марлю або тканину. Ось тільки є одна небезпека – ножем можна порізатися.

Лайфхак 4. Ключ відмикає не тільки двері, а й винні пляшки

Як відкрити вино без штопора Фото: Pinterest

Немає ножа – візьміть ключ. По-перше, він завжди під рукою. По-друге, він безпечніше за гострий ніж, і ви не поріжетеся. По-третє, ключ зазвичай тонше, ніж ніж, і тримати його зручніше. Але будьте обережні, щоб його не поламати, інакше додому ви не потрапите. Вштрикніть ключ у корок під невеличким кутом – так буде простіше його вигвинчувати. Потім, трохи натискуючи, вкручуйте всередину корка, а потім акуратно потягніть до себе.

Лайфхак 5. Пляшку можна відкоркувати за допомогою шурупа

Як відкрити вино без штопора Фото: Pinterest

Ця конструкція максимально імітує штопор. Візьміть довгий шуруп, акуратно вкрутіть його в середину корка і, не поспішаючи, витягніть за допомогою плоскогубців. Лайфхак, якщо плоскогубців немає – зачепіть шуруп виделкою. Цей спосіб не годиться для вин, корок для яких виготовлений з ніжної деревини – вона розкришиться, і шуруп буде вилітати.

Лайфхак 6. Як відкрити пляшку вина шнурком

Як відкрити вино без штопора Фото: Pinterest

Шнурковий метод – це модифікація шурупного. Якщо з якоїсь причини шуруп не допоміг витягнути корок, а лише зробив у ньому дірку – не впадайте у розпач: візьміть чистий шнурок, зав'яжіть на кінці тугий вузол, протягніть шнурок у дірку і тягніть. Але пам'ятайте: для цього годиться тільки шнурок або міцна мотузка – тонкі рвуться.

Лайфхак 7. Вино можна відкоркувати скріпкою

Як відкрити вино без штопора Фото: Pinterest

А надійніше – двома. Розправте скріпку так, щоб її можна було проштовхнути між корком і склом, а потім повернути, підчепити корок, як гачком, і висмикнути.

Лайфхак 8. Візьміть ручку в руки

Як відкрити вино без штопора Фото: Сьогодні

Звичайна ручка допоможе проштовхнути винний корок всередину. Для цього також можна використовувати міцні циліндричні предмети: маркер, губну помаду, жіночий підбор-шпильку або навіть згорнутий в рулон щільний папір. Дехто примудряється увігнати корок великим пальцем. І хоча цей спосіб дієвий, він може потребувати досить тривалого часу.

Лайфхак 9. Дістаньте вино з пляшки шприцом

Як відкрити вино без штопора Фото: Pinterest

Якщо сил дати раду не вистачає, а дістатися заповітного напою хочеться, можна обхитрувати пляшку і набрати вино за допомогою медичного шприца. Проткніть корок, наберіть шприц, зніміть його з голки і вилийте вино у келихи. Такий спосіб особливо доречний на відьмацької вечірці або на Геловін.

Лайфхак 10. Як витягти вино насосом

Як відкрити вино без штопора Фото: Pinterest

Якщо раптом під рукою замість штопора у вас опинився насос, то виштовхнути капосний корок з пляшки вина можна завдяки тиску повітря. Закачайте його всередину через дірочку в корку – але пильнуйте, щоб не вибухнула ваша пляшка!

Дивіться відео, як легко відкрити вино і шампанське:

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