Як відкрити кокос без ножа і сокири: лайфхак

Дізнайтеся, як легко відкрити куплений кокос у духовці

Кокос – один з найбільш корисних і поживних горіхів на землі. Одні люблять його м'якоть, інші з задоволенням п'ють молоко, треті використовують в косметичних цілях.

Ось тільки, щоб дістатися всіх цих привабливих чудес, кокос потрібно відкрити, але не всі знають, як правильно це зробити. Найчастіше горіх розбивають молотком або навіть сокирою, але це дуже травмонебезпечний спосіб. Як же тоді відкрити кокос без особливих зусиль? Ми знайшли простий лайфхак.

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Як відкрити кокос в домашніх умовах: лайфхак

1. Зробіть отвори і злийте сік

На одному з боків кокоса є три поглиблення. Вставте в одне з них викрутку і легенько постукайте молотком. Зробіть два невеликі отвори. Візьміть будь-яку відповідну ємність і перелийте в неї кокосовий сік.

2. Поставте кокос в духовку

Кокос треба нагріти Фото: freepik.com

Розігрійте духовку до 190°C, помістіть деко з кокосом на середній рівень. Залиште приблизно на 10 хвилин, поки шкаралупа кокоса не трісне.

3. Загорніть кокос в рушник і пакет

Помістіть кокос в кухонний рушник і щільний пакет, а потім кілька разів вдарте ним об поверхню кухонного столу. Горіх повинен розколотися на частини.

4. Очистіть кокос від шкаралупи і шкірки

М'якоть кокоса можна дістати овочечисткою Фото: Pixabay

Дістаньте кокос із рушника і за допомогою ножа акуратно відокремте білу м'якоть від шкаралупи. Потім звичайним ножем або овочечисткою зніміть залишилася коричневу шкірку. Готово!

Корисна порада: прогріти кокос можна і в мікрохвильовці. Поставте його в підходящому посуді в СВЧ-піч приблизно на три хвилини.

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