Тільки не шампанське! Підбираємо правильні напої до млинців на Масляну
Ігристе не рекомендуємо вживати з млинцями взагалі
Сезон Масляної наближається і свято не обійдеться без алкоголю. Тому ми з експертом з 21-річним досвідом і володарем премії "Найкращий сомельє України 2009" Іваном Бачуріним розібралися, яким алкоголем варто доповнювати млинці.
Адже саме напої можуть розкрити цікаві гастрономічні поєднання. Але треба обирати з розумом, щоб насолодитися Масляною по повній.
До млинців з червоною і чорною ікрою обирате НЕ шампанське, яке всі звикли вважати за традицію. Бо ідеальний варіант – класична горілка без ароматизаторів. Млинці зроблені з солодкого тіста в поєднанні з солоною ікрою вдало доповнять міцний алкоголь.
Якщо ви любитель червоної риби і філадельфії в млинцях, то доповніть страву класичним бурштиновим вином. Наприклад, з Грузії. Вона має терпкістю, яка буде компенсувати солоність риби, і розкривати смак в поєднанні з філадельфією по-новому.
Якщо оберете млинці виключно з червоною рибою (без доповнення), то випийте келих витриманих білих вин. Або амбер вайн – різновид бурштинового вина (експерт надає перевагу саме йому).
До малиновому варення рекомендує експерт вино піно-нуар (з червоного сорту винограду). Його вважають візитною карткою вин Бургундії, яке вдало доповнює десерти. Спробуйте!
До сирної начинки з ваніллю зупиніться на варіанті червоного сухого вина (невитриманого). При купівлі цього виду зверніть увагу на варіації виноробів з Південної України. Експерт каже, що одна з пляшок локації ідеально доповнить млинець з сиром.
Якщо оберете грибну історію начинки, то зверніть увагу на сухі червоні вина. Наприклад, Бессарабії. Вони легкі, тому гастрономічну насолоду в поєднанні з грибним млинцем отримаєте.
До млинців з начинкою курки зі сметанним соусом оберіть витримане біле вино. При купівлі зверніть увагу на винний асортимент вирощений на виноградниках Херсона або Миколаєва.
Якщо оберете млинці зі шпинатом, то краще утримайтеся від поєднання з алкоголем. Цей продукт дає металевий присмак, тому насолоди в тандемі з алкоголем не отримаєте.
Який алкоголь НЕ варто вживати з млинцями
Експерт не радить купувати ігристе до всіх млинців. Бо ключовий інгредієнт страви на Масляну – борошно і масло на якій обсмажують млинці (воно ще залишає присмак). Ці інгредієнти в поєднанні з ігристим будуть давати обволікаючий ефект за рахунок вуглекислого газу, який міститься в напої. А через ігристе в ротовій порожнині буде відчутне поколювання. В результаті перераховані аргументи призводить до дисбалансу між млинцями і ігристим.
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