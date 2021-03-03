Тільки не шампанське! Підбираємо правильні напої до млинців на Масляну

Ігристе не рекомендуємо вживати з млинцями взагалі

Сезон Масляної наближається і свято не обійдеться без алкоголю. Тому ми з експертом з 21-річним досвідом і володарем премії "Найкращий сомельє України 2009" Іваном Бачуріним розібралися, яким алкоголем варто доповнювати млинці.

Іван Бачурін — сомельє з 21-річним досвідом роботи Фото: Instagram: Іван Бачурін

Адже саме напої можуть розкрити цікаві гастрономічні поєднання. Але треба обирати з розумом, щоб насолодитися Масляною по повній.

Млинці з чорною і червоною ікрою

До млинців з червоною і чорною ікрою обирате НЕ шампанське, яке всі звикли вважати за традицію. Бо ідеальний варіант – класична горілка без ароматизаторів. Млинці зроблені з солодкого тіста в поєднанні з солоною ікрою вдало доповнять міцний алкоголь.

Млинцеві роли з ікрою Фото: Depositphotos

З червоною рибою і сиром Філадельфія

Якщо ви любитель червоної риби і філадельфії в млинцях, то доповніть страву класичним бурштиновим вином. Наприклад, з Грузії. Вона має терпкістю, яка буде компенсувати солоність риби, і розкривати смак в поєднанні з філадельфією по-новому.

Янтарні вина Фото: kavkazplus

Якщо оберете млинці виключно з червоною рибою (без доповнення), то випийте келих витриманих білих вин. Або амбер вайн – різновид бурштинового вина (експерт надає перевагу саме йому).

З солодкою начинкою

До малиновому варення рекомендує експерт вино піно-нуар (з червоного сорту винограду). Його вважають візитною карткою вин Бургундії, яке вдало доповнює десерти. Спробуйте!

Бокал червоного вина Фото: Pexels

До сирної начинки з ваніллю зупиніться на варіанті червоного сухого вина (невитриманого). При купівлі цього виду зверніть увагу на варіації виноробів з Південної України. Експерт каже, що одна з пляшок локації ідеально доповнить млинець з сиром.

З солоною начинкою

Якщо оберете грибну історію начинки, то зверніть увагу на сухі червоні вина. Наприклад, Бессарабії. Вони легкі, тому гастрономічну насолоду в поєднанні з грибним млинцем отримаєте.

До млинців з начинкою курки зі сметанним соусом оберіть витримане біле вино. При купівлі зверніть увагу на винний асортимент вирощений на виноградниках Херсона або Миколаєва.

Біле вино Фото: Pexels

Якщо оберете млинці зі шпинатом, то краще утримайтеся від поєднання з алкоголем. Цей продукт дає металевий присмак, тому насолоди в тандемі з алкоголем не отримаєте.

Який алкоголь НЕ варто вживати з млинцями

Експерт не радить купувати ігристе до всіх млинців. Бо ключовий інгредієнт страви на Масляну – борошно і масло на якій обсмажують млинці (воно ще залишає присмак). Ці інгредієнти в поєднанні з ігристим будуть давати обволікаючий ефект за рахунок вуглекислого газу, який міститься в напої. А через ігристе в ротовій порожнині буде відчутне поколювання. В результаті перераховані аргументи призводить до дисбалансу між млинцями і ігристим.

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