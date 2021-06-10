Десерт ітонська плутанина – вишукане застосування полуниці за британським рецептом
У складі десерту – хрустке безе, збиті вершки, багато полуниці і все це хаотично з'єднується в одній ємності. Ітонська плутанина або місиво, як його ще називають, існує майже 100 років
Ємна англійська мова дозволяє застосовувати до цього десерту одразу кілька назв. Мess – це ще й безлад, розгардіяш, місиво. А ітонський цей десерт через те, що майже сто років тому його почали подавати студентам Ітонського коледжу, що в Британії. Його склад простий, але головне – треба приготувати правильне безе ну й взяти хорошу полуницю. Отже, ще з одним вишуканим рецептом, окрім полуниці у шоколаді, й тонкощами приготування ітонської плутанини познайомимося нижче.
А чи був лабрадор?
За легендою, був. Саме йому приписують авторство цього десерту. Господарі привезли його на пікнік, який влаштовував Ітонський коледж. На столах був десерт з безе. Лабрадор, як це часто з ними буває, мимохіть його зачепив і воно безповоротно розсипалося. Ситуацію врятували. Розкришили безе ще дрібніше, змішали зі збитими вершками і прикрасили полуницею. І ось, майже сто років, ітонська плутанина є одним з найулюбленіших десертів з полуницею в Британії.
Поради з приготування ітонської плутанини
- У безе, якщо ви готуватимете його вдома, можна додати цедру цитрусових або трохи какао
- Шматочки безе мають бути великими, так ви отримаєте правильний текстурний контраст
- Найсмачніше все ж домашні вершки. Вони соковитіші, але досить щільні. Це дозволить безе, після з'єднання інгредієнтів, тримати свою форму
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Як приготувати ітонську плутанину
Інгредієнти на 1 порцію:
- 2 білки
- 100 г цукрової пудри
- 500 г полуниці (або 250 г полуниці і 250 г малини)
- 35 г цукрової пудри
- 350 г жирних вершків 35%
Спосіб приготування:
- Нагріти духовку до 100 градусів. Застелити деко папером для запікання.
- Збити білки міксером впродовж декількох хвилин до стану твердих піків. Продовжуючи збивати, додавати по 1 ст. л. цукрової пудри за один раз. Має бути блискуча маса.
- За допомогою столової ложки викласти 6 гірок збитих білків на деко.
- Запікати 3 години, потім повністю охолодити.
- Полуницю нарізати і засипати цукровою пудрою. Прибрати на 1 годину в холодильник.
- Вершки збити. Безе крупно розламати.
- Частину полуниці з цукром подрібнити занурювальним блендером до стану пюре.
- Перед самою подачею в збиті вершки покласти безе і ягоди. Перемішати і викласти в порційні чашки або келихи. Полити пюре зі свіжих ягід і прикрасити свіжими ягодами.
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