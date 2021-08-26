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3 рецепти млинців на сніданок для вимогливих маленьких ласунів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 серпня, 07:01
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Це млинці із сиром та вишнею, з бананом, печивом і шоколадною пастою, а також із яблуками, сиром і корицею. Кількість цукру можна скорочувати. Усі ці топінги і без того додадуть солодкість
Рецепти млинців для дітей до сніданку
Рецепти млинців для дітей до сніданку / Фото: instagram.com/silver__feather/

Якщо ваша дитина вимоглива до їжі, і ви щоразу думаєте, чим її нагодувати вранці, то приготуйте млинці. Це можуть бути ситні сирні млинці, а можуть бути тонкі з різними топінгами. Зрозуміло, що кількість цукру можна регулювати, компенсуючи його присутністю ягід, фруктів або меду. У цьому матеріалі читайте, як підготуватися до пікніка за вигідними цінами.

Млинці з нутелою, бананом і печивом

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Млинці з бананом і шоколадом
Млинці з бананом і шоколадом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для млинців

  • 100 г борошна;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1-2 яйця;
  • 1 ст. л. соняшникової олії;
  • 300 мл молока.

Для начинки

  • 2 банани;
  • 100 г нутели;
  • 4 середніх печива.

Спосіб приготування

  1. Покласти борошно, цукор і щіпку солі у велику миску. Зробити лунку в центрі, додати яйця, олію і 2 ст. л. молока.
  2. Збити вінчиком до отримання однорідної маси.
  3. Повільно влити молоко, що залишилося, помішуючи, щоб вийшло гладке тісто без грудочок.
  4. Розігріти млинцеву сковороду, змащену олією, і посмажити на ній тонкі млинці.
  5. Намазати млинці шоколадною пастою, потім посипати розкришеним печивом.
  6. Викласти зверху нарізані кружальцями банани.
  7. Загорнути млинці та подавати.
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Млинці з яблуками, сиром та корицею

Млинці з яблуками
Млинці з яблуками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для млинців

  • 1 яйце;
  • 300 мл молока;
  • 100 мл води;
  • 250 г борошна;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 1 ч. л. вершкового масла.

Для начинки

  • 400 г яблук;
  • 200 г сиру;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 1 ч. л. ванілі;
  • 60 г цукру.

Спосіб приготування

  1. Для млинців збити яйце з сіллю і цукром, додати молоко і просіяне борошно. Збити до однорідного стану, потім поступово ввести воду, помішуючи тісто ложкою, за консистенцією воно має нагадувати домашню сметану. Щоб не змащувати сковороду в процесі смаження, додати розтоплене вершкове масло.
  2. Для начинки в сотейнику на вершковому маслі розтопити цукор і додати очищені та нарізані кубиками яблука, а потім корицю і ваніль. Яблука необхідно протушкувати, доки вони не стануть м'якими, але збережуть невелику пружність (в іншому випадку, остигаючи, вони можуть втратити форму). Змішати яблука із сиром.
  3. Посмажити млинці, викласти на кожен млинець начинку. За бажанням можна додати попередньо замочені родзинки.
  4. Готові млинці можна прикрасити цукровою пудрою.
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Млинці з сиром та вишнею

Млинці з сиром і вишнею
Млинці з сиром і вишнею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 120 г борошна;
  • 2 яйця;
  • 250 мл молока;
  • 7 ст. л. цукру;
  • 600 г вишні без кісточок;
  • шоколад і м'ята – для подачі.

Спосіб приготування

  1. У миску просіяти борошно і додати 2 ст. л. цукру. Додати збиті виделкою яйця.
  2. Помішуючи вінчиком, поступово влити молоко, щоб вийшло однорідне тісто.
  3. Прибрати миску з тістом на півгодини в холодильник, після чого спекти тонкі млинці.
  4. Для начинки сир змішати з цукром, що залишився (5 ст. л.) і пробити його занурювальним блендером до однорідності.
  5. Кожен млинець згорнути навпіл, покласти на нього сир і вишню, і знову згорнути навпіл.
  6. За бажанням посипати тертим шоколадом, цукровою пудрою, листочками м'яти і подавати.

Непоганий до сніданку як для дітей, так і для дорослих, буде лаваш з куркою, сиром і овочами. Рецепт дивіться у відео.

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Тут дізнаєтеся, як спекти ліниві фінські млинці.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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