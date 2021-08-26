3 рецепти млинців на сніданок для вимогливих маленьких ласунів

Якщо ваша дитина вимоглива до їжі, і ви щоразу думаєте, чим її нагодувати вранці, то приготуйте млинці. Це можуть бути ситні сирні млинці, а можуть бути тонкі з різними топінгами. Зрозуміло, що кількість цукру можна регулювати, компенсуючи його присутністю ягід, фруктів або меду. У цьому матеріалі читайте, як підготуватися до пікніка за вигідними цінами.
Млинці з нутелою, бананом і печивом
Інгредієнти для млинців
- 100 г борошна;
- 1 ст. л. цукру;
- 1-2 яйця;
- 1 ст. л. соняшникової олії;
- 300 мл молока.
Для начинки
- 2 банани;
- 100 г нутели;
- 4 середніх печива.
Спосіб приготування
- Покласти борошно, цукор і щіпку солі у велику миску. Зробити лунку в центрі, додати яйця, олію і 2 ст. л. молока.
- Збити вінчиком до отримання однорідної маси.
- Повільно влити молоко, що залишилося, помішуючи, щоб вийшло гладке тісто без грудочок.
- Розігріти млинцеву сковороду, змащену олією, і посмажити на ній тонкі млинці.
- Намазати млинці шоколадною пастою, потім посипати розкришеним печивом.
- Викласти зверху нарізані кружальцями банани.
- Загорнути млинці та подавати.
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Млинці з яблуками, сиром та корицею
Інгредієнти для млинців
- 1 яйце;
- 300 мл молока;
- 100 мл води;
- 250 г борошна;
- 1 ч. л. цукру;
- 1 ч. л. вершкового масла.
Для начинки
- 400 г яблук;
- 200 г сиру;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 ч. л. кориці;
- 1 ч. л. ванілі;
- 60 г цукру.
Спосіб приготування
- Для млинців збити яйце з сіллю і цукром, додати молоко і просіяне борошно. Збити до однорідного стану, потім поступово ввести воду, помішуючи тісто ложкою, за консистенцією воно має нагадувати домашню сметану. Щоб не змащувати сковороду в процесі смаження, додати розтоплене вершкове масло.
- Для начинки в сотейнику на вершковому маслі розтопити цукор і додати очищені та нарізані кубиками яблука, а потім корицю і ваніль. Яблука необхідно протушкувати, доки вони не стануть м'якими, але збережуть невелику пружність (в іншому випадку, остигаючи, вони можуть втратити форму). Змішати яблука із сиром.
- Посмажити млинці, викласти на кожен млинець начинку. За бажанням можна додати попередньо замочені родзинки.
- Готові млинці можна прикрасити цукровою пудрою.
Млинці з сиром та вишнею
Інгредієнти
- 120 г борошна;
- 2 яйця;
- 250 мл молока;
- 7 ст. л. цукру;
- 600 г вишні без кісточок;
- шоколад і м'ята – для подачі.
Спосіб приготування
- У миску просіяти борошно і додати 2 ст. л. цукру. Додати збиті виделкою яйця.
- Помішуючи вінчиком, поступово влити молоко, щоб вийшло однорідне тісто.
- Прибрати миску з тістом на півгодини в холодильник, після чого спекти тонкі млинці.
- Для начинки сир змішати з цукром, що залишився (5 ст. л.) і пробити його занурювальним блендером до однорідності.
- Кожен млинець згорнути навпіл, покласти на нього сир і вишню, і знову згорнути навпіл.
- За бажанням посипати тертим шоколадом, цукровою пудрою, листочками м'яти і подавати.
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