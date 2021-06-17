Смачний сніданок нашвидкуруч – тонкі млинці з рикотою
Наявність рикоти зробить млинці трохи товщими, ніж традиційні, але виходять вони безумовно ніжнішими і соковитішими. До млинців приготуйте ягідний соус або подавайте зі свіжими фруктами
Млинці бувають різні. Хтось любить, щоб вони були товщі, практично, як оладки. Інші вважають за краще тонкі, майже прозорі. Якщо ви ніколи не експериментували з рикотою в якості інгредієнта для млинців, то настав час це зробити. До речі, рикоту можна приготувати в домашніх умовах, це легко та просто.
Що потрібно для млинців з рикотою
- Рикота – 250 г
- Яйце – 1 шт.
- Молоко – 300 мл
- Мед – 2 ст. л.
- Борошно – 200 г
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
- Рикоту збити з яйцем, додати мед і 150 мл молока, перемішати.
- Борошно і розпушувач окремо збити вінчиком.
- Додати борошно до рикоти, вимісити тісто без грудок і розбавити молоком, що залишилося.
- Смажити на вершковому маслі до готовності.
- Прикрасити ягодами або фруктами.
Також до сніданку можна приготувати ситний лаваш з маринованою куркою, сиром і овочами. Рецепт дізнаєтеся з відео.
Рецепт ароматних сирних млинців знайдете тут.
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