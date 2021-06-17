Смачний сніданок нашвидкуруч – тонкі млинці з рикотою

Наявність рикоти зробить млинці трохи товщими, ніж традиційні, але виходять вони безумовно ніжнішими і соковитішими. До млинців приготуйте ягідний соус або подавайте зі свіжими фруктами

Млинці з рикотою Фото: Depositphotos

Млинці бувають різні. Хтось любить, щоб вони були товщі, практично, як оладки. Інші вважають за краще тонкі, майже прозорі. Якщо ви ніколи не експериментували з рикотою в якості інгредієнта для млинців, то настав час це зробити. До речі, рикоту можна приготувати в домашніх умовах, це легко та просто.

Що потрібно для млинців з рикотою

Рикота – 250 г

Яйце – 1 шт.

Молоко – 300 мл

Мед – 2 ст. л.

Борошно – 200 г

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Рикоту збити з яйцем, додати мед і 150 мл молока, перемішати. Борошно і розпушувач окремо збити вінчиком. Додати борошно до рикоти, вимісити тісто без грудок і розбавити молоком, що залишилося. Смажити на вершковому маслі до готовності. Прикрасити ягодами або фруктами.

Також до сніданку можна приготувати ситний лаваш з маринованою куркою, сиром і овочами. Рецепт дізнаєтеся з відео.

Рецепт ароматних сирних млинців знайдете тут.

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