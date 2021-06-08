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Оригінальні млинці на сніданок – потрібна духовка і 20 хвилин часу

Сьогодні, 07:01

У якості начинки для млинців можна взяти шпинат і сир

Італійський сніданок - млинці креспелє
Італійський сніданок - млинці креспелє
Фото: freepik.com

Ми знаємо, що доволі часто італійці починають свій ранок з їхньої яєчні фритати, а старанні господині смажать млинці креспелє. Їхня особливість у тому, що запікаються вони в духовці здебільшого із солоними начинками. Але можна не запікати, а вибрати свою улюблену начинку. Ну а запити такі млинці можна ароматним капучино.

Млинці креспелє

Млинці креспелє Фото: instagram.com/chezuppa/
Млинці креспелє Фото: instagram.com/chezuppa/

Інгредієнти

  • 4 шт. – яйця
  • 200 мл – молока
  • 100 г – борошна
  • 30 г – вершкового масла
  • щіпка солі, щіпка цукру
  • 5 ст. л. – сметани для запікання

Для начинки

  • 400 г – шпинату
  • 250 г – рикоти
  • 50 г – пармезану
  • мускатний горіх, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти, щоб не було грудочок і прибрати на 30 хвилин у холод.
  2. На оливковій олії випікати креспелє.
  3. Для начинки змішати подрібнений шпинат з рикотою і тертим пармезаном, додати мускатний горіх. Посолити, поперчити
  4. Викласти начинку, згорнути млинці в трубочки або конвертики.
  5. Викласти в форму для запікання, намазати сметаною. Випікати за 180 градусів 20 хвилин.

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Капучино

Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/
Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/

Інгредієнти

  • по 60 мл – еспресо, молоко
  • цукор – за смаком

Спосіб приготування

  1. Еспрессо налити в заздалегідь підігрітий парою високий кавовий келих або чашку об'ємом мінімум 180 мл.
  2. Нагріти молоко до 60-70 градусів, збити вінчиком або міксером у дрібну піну, доки об'єм не подвоїться.
  3. Притримуючи пінку ложкою, додати молоко в еспресо, додати цукор за смаком. Зверху викласти піну.

Ще можна приготувати і з'їсти оригінальну запіканку з італійським акцентом.

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