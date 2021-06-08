Оригінальні млинці на сніданок – потрібна духовка і 20 хвилин часу
У якості начинки для млинців можна взяти шпинат і сир
Ми знаємо, що доволі часто італійці починають свій ранок з їхньої яєчні фритати, а старанні господині смажать млинці креспелє. Їхня особливість у тому, що запікаються вони в духовці здебільшого із солоними начинками. Але можна не запікати, а вибрати свою улюблену начинку. Ну а запити такі млинці можна ароматним капучино.
Млинці креспелє
Інгредієнти
- 4 шт. – яйця
- 200 мл – молока
- 100 г – борошна
- 30 г – вершкового масла
- щіпка солі, щіпка цукру
- 5 ст. л. – сметани для запікання
Для начинки
- 400 г – шпинату
- 250 г – рикоти
- 50 г – пармезану
- мускатний горіх, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати всі інгредієнти, щоб не було грудочок і прибрати на 30 хвилин у холод.
- На оливковій олії випікати креспелє.
- Для начинки змішати подрібнений шпинат з рикотою і тертим пармезаном, додати мускатний горіх. Посолити, поперчити
- Викласти начинку, згорнути млинці в трубочки або конвертики.
- Викласти в форму для запікання, намазати сметаною. Випікати за 180 градусів 20 хвилин.
Капучино
Інгредієнти
- по 60 мл – еспресо, молоко
- цукор – за смаком
Спосіб приготування
- Еспрессо налити в заздалегідь підігрітий парою високий кавовий келих або чашку об'ємом мінімум 180 мл.
- Нагріти молоко до 60-70 градусів, збити вінчиком або міксером у дрібну піну, доки об'єм не подвоїться.
- Притримуючи пінку ложкою, додати молоко в еспресо, додати цукор за смаком. Зверху викласти піну.
Ще можна приготувати і з'їсти оригінальну запіканку з італійським акцентом.
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