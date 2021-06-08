Оригінальні млинці на сніданок – потрібна духовка і 20 хвилин часу

У якості начинки для млинців можна взяти шпинат і сир

Італійський сніданок - млинці креспелє Фото: freepik.com

Ми знаємо, що доволі часто італійці починають свій ранок з їхньої яєчні фритати, а старанні господині смажать млинці креспелє. Їхня особливість у тому, що запікаються вони в духовці здебільшого із солоними начинками. Але можна не запікати, а вибрати свою улюблену начинку. Ну а запити такі млинці можна ароматним капучино.

Млинці креспелє

Млинці креспелє Фото: instagram.com/chezuppa/

Інгредієнти

4 шт. – яйця

200 мл – молока

100 г – борошна

30 г – вершкового масла

щіпка солі, щіпка цукру

5 ст. л. – сметани для запікання

Для начинки

400 г – шпинату

250 г – рикоти

50 г – пармезану

мускатний горіх, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти, щоб не було грудочок і прибрати на 30 хвилин у холод. На оливковій олії випікати креспелє. Для начинки змішати подрібнений шпинат з рикотою і тертим пармезаном, додати мускатний горіх. Посолити, поперчити Викласти начинку, згорнути млинці в трубочки або конвертики. Викласти в форму для запікання, намазати сметаною. Випікати за 180 градусів 20 хвилин.

Капучино

Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/

Інгредієнти

по 60 мл – еспресо, молоко

цукор – за смаком

Спосіб приготування

Еспрессо налити в заздалегідь підігрітий парою високий кавовий келих або чашку об'ємом мінімум 180 мл. Нагріти молоко до 60-70 градусів, збити вінчиком або міксером у дрібну піну, доки об'єм не подвоїться. Притримуючи пінку ложкою, додати молоко в еспресо, додати цукор за смаком. Зверху викласти піну.

Ще можна приготувати і з'їсти оригінальну запіканку з італійським акцентом.

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