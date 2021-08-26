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3 рецепта блинов к завтраку для требовательных маленьких сладкоежек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 августа, 07:01
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Это блины с творогом и вишней, с бананом, печеньем и шоколадной пастой, а также с яблоками, творогом и корицей. Количество сахара можно сокращать. Все эти топпинги и без того придадут сладость
Рецепты блинов для детей к завтраку
Рецепты блинов для детей к завтраку / Фото: instagram.com/silver__feather/

Если ваш ребенок требователен к еде, и вы каждый раз думаете, чем его накормить утром, то приготовьте блины. Это могут быть сытные сырные блины, а могут быть тонкие с разными топпингами. Понятно, что количество сахара можно регулировать, компенсируя его присутствием ягод, фруктов или меда. В этом материале читайте, как подготовиться к пикнику по выгодным ценам.

Блины с нутеллой, бананом и печеньем

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Блины с бананом и шоколадом
Блины с бананом и шоколадом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для блинов

  • 100 г муки;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1-2 яйца;
  • 1 ст. л. подсолнечного масла;
  • 300 мл молока.

Для начинки

  • 2 банана:
  • 100 г нутеллы;
  • 4 средних печенья.

Способ приготовления

  1. Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока.
  2. Взбить венчиком до получения однородной массы.
  3. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков.
  4. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики.
  5. Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем.
  6. Выложить сверху нарезанные кружочками бананы.
  7. Завернуть блины и сразу же подавать.
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Блины с яблоками, творогом и корицей

Блины с яблоками
Блины с яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для блинов

  • 1 яйцо;
  • 300 мл молока;
  • 100 мл воды;
  • 250 г муки;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. сливочного масла.

Для начинки

  • 400 г яблок;
  • 200 г творога;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 1 ч. л. ванили;
  • 60 г сахара.

Способ приготовления

  1. Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло.
  2. Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму). Смешать с творогом.
  3. Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. По желанию можно добавить предварительно замоченный изюм.
  4. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.
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Блины с творогом и вишней

Блины с творогом и вишней
Блины с творогом и вишней / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 120 г муки;
  • 2 яйца;
  • 250 мл молока;
  • 7 ст. л. сахара;
  • 600 г вишни без косточек;
  • шоколад и мята – для подачи.

Способ приготовления

  1. В миску просеять муку и добавить 2 ст. л. сахара. Добавить взбитые вилкой яйца.
  2. Помешивая венчиком, постепенно влить молоко, чтобы получилось однородное тесто.
  3. Убрать миску с тестом на полчаса в холодильник, после чего испечь тонкие блинчики.
  4. Для начинки творог смешать с оставшимся сахаром (5 ст. л.) и пробить его погружным блендером до однородности.
  5. Каждый блинчик свернуть пополам, положить на него творог и вишню, и снова свернуть пополам.
  6. По желанию посыпать тертым шоколадом, сахарной пудрой, листиками мяты и сразу же подавать.

Неплох к завтраку как для детей, так и для взрослых, будет лаваш с курицей, сыром и овощами. Рецепт смотрите в видео.

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Здесь узнаете, как испечь ленивые финские блины.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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