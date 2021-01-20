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20 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 20 січня в історії

Яке сьогодні свято, 20 січня? День Автономної Республіки Крим та День обізнаності про пінгвінів. Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – в православному календарі. Іван-бражник – у народному календарі. Іменини святкують Афанасій, Василь, Іван.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 20 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 20 січня.

20 січня: яке сьогодні свято
20 січня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День Автономної Республіки Крим щорічно відзначається з 2009 року на честь всекримського референдуму, що відбувся 20 січня 1991 року, на якому мешканці півострова висловилися за відновлення Кримської автономії;
  • День обізнаності про пінгвінів (Penguin Awareness Day) – екологічне свято, що проводиться в світі з метою підвищити знання людей про пінгвінів, звернути увагу на збереження чисельності та місць проживання цих птахів;
  • День жалоби шанує Азербайджан у пам'ять про події придушення політичної опозиції в Баку у ніч на 20 січня 1990 року;
  • День пам'яті захисників барикад відзначається в Латвії з 1991 року.

Яке сьогодні свято

20 січня в православній церкві відзначається віддання свята Богоявлення, а також собор чесного і славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

У народі 20 січня відзначався Іван-бражник. Цього дня, перед тим як сісти за стіл, люди пили водохресну воду, щоб зарядитися енергією і здоров'ям. У період із Різдва і до самої Масляної грали весілля, але часто вони були без згоди молодих. А тому на Івана-бражника було прийнято "запивати" горе шлюбу без взаємного кохання – і тоді в сімейному житті буде менше сліз.

Прикмети на 20 січня

  • ясна погода у цей день обіцяла посушливе літо;
  • а ось якщо на Івана сніжно і похмуро – можна чекати на рясний урожай;
  • ранковий туман над водою на Івана-бражника – до хлібного року;
  • якщо святкувати раз на місяць – будеш веселим, а якщо щодня – будеш голим.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 січня

  • 1661 – у Львові засновано університет Казимира, нині Львівський національний університет ім. Івана Франка.
  • 1915 – початок Карпатської битви в ході Першої світової війни.
  • 1918 – в Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.
  • 1986 – було підписано договір про будівництво тунелю під протокою Ла-Манш.
  • 1991 – відбувся загальнокримський референдум, в результаті якого була створена Кримська АРСР.

Хто народився 20 січня

  • 1775 – Андре Марі Ампер, французький фізик, математик, натураліст.
  • 1865 – Михайло Туган-Барановський, російський і український економіст, соціолог, історик.
  • 1910 – Джой Адамсон, австрійська і британська натуралістка, письменниця.
  • 1920 – Федеріко Фелліні, італійський кінорежисер, сценарист.
  • 1946 – Девід Лінч, американський кінорежисер, сценарист.
  • 1952 – Пол Стенлі, ритм-гітарист і вокаліст американської рок-групи Kiss.
  • 1971 – Гері Барлоу, британський піаніст, продюсер, учасник поп-рок-групи Take That.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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