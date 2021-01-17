Гороскоп на тиждень 17-23 січня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 17-23 січня для всіх знаків зодіаку

Майбутній тиждень багатьом знакам зодіаку принесе удачу в починаннях і впевненість у правильності свого вибору. Навіть труднощі на вашому шляху будуть в радість.

Гороскоп на тиждень Фото: Unsplash

До вихідних ситуація практично не зміниться. Ви будете відчувати внутрішній спокій і умиротворення. А відпочинок у вихідні дні піде на користь вам і вашим близьким.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня, буквально з самого його старту, Овнів чекає нелегка робота над своєю силою волі і витримкою. Калейдоскоп подій, що відбуваються з вами, зажадає серйозного нервового напруження, що може підірвати здоров'я. Але не переживайте, ви впораєтеся з проблемами. Просто постарайтеся спостерігати за всім без суєти і емоцій.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Чудовий тиждень чекає на Тельців. У вівторок ваші заповітні бажання можуть здійснитися, важливо тільки їх правильно загадати. Ви будете купатися в успіхах на роботі. Вас оточують приємні люди, а нові знайомства запросто можуть стати початком романтичних стосунків. Здоров'я не підведе. Неприємності обходять ваш дім, так що насолоджуйтесь щасливим періодом.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

У Близнят на роботі і в сім'ї все чудово складається з початку і майже до кінця наступного тижня. А ось ближче до вихідних може статися неприємна ситуація, яка виб'є вас із колії. Не варто довіряти малознайомим людям і неперевіреними партнерам.Вам до снаги не допустити внутрішній конфлікт інтересів, так що будьте уважні до людей, що вас оточують.

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Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Для Раків перша половина майбутнього тижня буде сповнена роботою і турботами. Навряд чи ви зможете знайти хоч одну вільну хвилину. Але це на краще – вам в голову менше будуть лізти усілякі дурні думки. Щоб не впасти з ніг до вихідних, не відмовляйтеся від запропонованої допомоги і підтримки оточуючих, тим більше що вона буде дуже доречна.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Левів в цілому очікує благополучна семиденка. У вівторок ви відчуєте приплив бадьорості, здоров'я і сил. А це, своєю чергою, допоможе вам у здійсненні планів і серйозних справ. Тягар відповідальності за близьких людей буде вам до снаги. Присвятіть вільний час, наприклад, вихідні дні, своїм дітям і коханій людині – вони потребують вашої уваги.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Середина наступного тижня принесе Дівам успіх у бізнесі і в домашніх справах. Ваші зусилля не залишаться непоміченими, люди будуть вдячні вам – а це не так вже й мало. Авторитет і добре ім'я заробляється не одним днем. Постарайтеся в кінці тижня порадувати сім'ю своїми знаками уваги – вони заслужили на вашу любов і обов'язково відповідатимуть взаємністю.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Терезам належить поборотися з деякими неприємностями, які виникнуть через вашу неуважність. Вчіться спілкуватися з людьми, щоб не довелося розплачуватися за свої помилки. Важливо не тільки переконувати самим, а й прислухатися до аргументів співрозмовника. Приділіть увагу здоров'ю і намагайтеся не переохолоджуватися.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

У Скорпіонів на наступному тижні може бути складна ситуація з фінансами. Буквально в четвер, незважаючи на наявність грошей, ви навіть не помітите, як швидко вони зникнуть. Тому будьте уважними і прагматичними – не варто піддаватися спокусам і робити незаплановані витрати. Вихідні дні обіцяють порадувати романтикою в стосунках.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Для Стрільців наступний тиждень складається вдало. Люди сприймають легко і з вдячністю ваш позитивний настрій. Нікого не критикуйте, навіть якщо знаєте, що хтось явно неправий. Тоді і на вашу адресу не полетять камені засудження, якщо ви в якийсь момент спіткнетеся. У вихідні дні постарайтеся спланувати свої справи на майбутнє.

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Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Для Козорогів наступного тижня важливим буде вміння тримати під контролем ситуацію як на роботі, так і в особистих стосунках. У понеділок намагайтеся, передбачати можливі неприємності і реакцію на них вашого оточення. Поставтеся до цього з легкістю, і тоді в житті вам відкриються нові резерви. Ніколи не пізно вчитися чомусь новому.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водоліям потрібно набратися терпіння і мужньо подолати складності першої половини тижня, пов'язані з проблемами на роботі. Не витрачайте гроші через дрібниці – вони вам знадобляться для важливіших цілей. Зате друга половина тижня принесе моральне задоволення, фінансову стабільність, хороші сімейні стосунки і поліпшення самопочуття.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Плавно і неспішно новий тиждень для Риб до середини періоду обросте серйозними хвилями і емоційними штормами. Зате ви зможете впевнено висловлювати свою точку зору і навіть диктувати власні умови. А оточення прислухатиметься до вашої думки. До вихідних ви відчуєте виснаження – так що вам необхідний повноцінний відпочинок.

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