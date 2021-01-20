20 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 января в истории

Какой сегодня праздник, 20 января? День Автономной Республики Крым и День осведомленности о пингвинах. Собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – в православном календаре. Иван-бражник – в народном календаре. Именины празднуют Афанасий, Василий, Иван.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 января.

20 января: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

День Автономной Республики Крым ежегодно отмечается с 2009 года в честь состоявшегося 20 января 1991 года всекрымского референдума, на котором жители полуострова высказались за восстановление Крымской автономии.

ежегодно отмечается с 2009 года в честь состоявшегося 20 января 1991 года всекрымского референдума, на котором жители полуострова высказались за восстановление Крымской автономии. День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day) – экологический праздник, проводимый в мире с целью повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц.

– экологический праздник, проводимый в мире с целью повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц. День Траура чтит Азербайджан в память о событиях подавления политической оппозиции в Баку в ночь на 20 января 1990 года.

чтит Азербайджан в память о событиях подавления политической оппозиции в Баку в ночь на 20 января 1990 года. День памяти защитников баррикад отмечается в Латвии с 1991 года.

Какой сегодня праздник

20 января в православной церкви отмечается попразднство Богоявления, а также собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В народе 20 января отмечался Иван-бражник. В этот день, перед тем как сесть за стол, люди пили крещенскую воду, чтобы зарядиться энергией и здоровьем. В период с Рождества и до самой Масленицы играли свадьбы, но часто они были без согласия молодых. А потому на Ивана-бражника было принято "запивать" горе супружества без взаимной любви – и тогда в семейной жизни будет меньше слез.

Приметы на 20 января

ясная погода в этот день обещала засушливое лето;

а вот если на Ивана снежно и пасмурно – можно ждать обильный урожай;

утренний туман над водой на Ивана-бражника – к хлебному году;

если праздновать раз в месяц – будешь веселым, а вот если каждый день – будешь голым.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире 20 января

1661 – во Львове основан университет Казимира, ныне Львовский национальный университет им. Ивана Франко.

1915 – начало Карпатской битвы в ходе Первой мировой войны.

1918 – в Киеве открылся всеукраинский церковный собор.

1986 – был подписан договор о строительстве тоннеля под проливом Ла-Манш.

1991 — состоялся общекрымский референдум, в результате которого была воссоздана Крымская АССР.

Кто родился 20 января

1775 – Андре Мари Ампер, французский физик, математик, естествоиспытатель.

1865 – Михаил Туган-Барановский, российский и украинский экономист, социолог, историк.

1910 – Джой Адамсон, австрийская и британская натуралистка, писательница.

1920 – Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер, сценарист.

1946 – Дэвид Линч, американский кинорежиссер, сценарист.

1952 – Пол Стэнли, ритм-гитарист и вокалист американской рок-группы Kiss.

1971 – Гэри Барлоу, британский пианист, продюсер, участник поп-рок-группы Take That.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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